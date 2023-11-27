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人行等八部門推25條措施撐民企：不盲目停貸斷貸

經濟脈搏 10:35 2023/11/27

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人行等八部門聯合印發《關於強化金融支持舉措 助力民營經濟發展壯大的通知》（下稱《通知》），在融資、防風險等方面提出支持民營經濟的25條具體舉措。

《通知》明確金融服務民營企業目標和重點。總量上，通過制定民營企業年度服務目標、提高服務民營企業相關業務在績效考核中的權重等，加大對民營企業的金融支持力度，逐步提升民營企業貸款佔比。結構上，加大對科技創新、「專精特新」、綠色低碳、產業基礎再造工程等重點領域以及民營中小微企業的支持力度。

《通知》要求金融機構從民營企業融資需求特點出發，著力暢通信貸、債券、股權等多元化融資渠道。加大首貸、信用貸支持力度，積極開展產業鏈供應鏈金融服務，主動做好民營企業資金接續服務，不盲目停貸、壓貸（即銀行沒按約定期限放款）、抽貸（即沒到還款期限，銀行要提前收回借款）、斷貸，同時抓好促發展和防風險。

優化民營企業債務融資工具注冊機制，充分發揮民營企業債券融資支持工具作用，擴大民營企業債券融資規模。鼓勵和引導機構投資者積極科學配置民營企業債券，加大對民營企業債券投資力度。支持民營企業上市融資和並購重組，發揮區域性股權市場、股權投資基金對民營企業的支持服務作用，擴大優質民營企業股權融資規模。加大外匯便利化政策和服務供給，通過提升經常項目收支便利化水平、完善跨境投融資便利化政策、優化跨境金融外匯特色服務，支持民營企業「走出去」「引進來」。

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《通知》提出，要綜合運用貨幣政策工具、財政獎補和保險保障等措施，提升金融機構服務民營經濟的積極性。加強部門合作，完善信用信息共享、融資擔保、便利票據貼現、應收賬款確權、稅收等配套政策和機制，增強民營經濟金融承載力。金融機構要加強宣傳解讀，主動將金融支持政策、金融產品和服務信息推送至民營企業。各地金融管理、發展改革、工信、財稅、工商聯等部門加強溝通協調，強化督促指導，提升政策實效。

此通知由中國人民銀行、金融監管總局、中國證監會、國家外匯局、國家發展改革委、工業和信息化部、財政部、全國工商聯等八部門聯合印發。

責任編輯：尹航

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