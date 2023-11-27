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內地公務員考試開考 報名人數首破300萬

國情動向 10:38 2023/11/27

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被稱為「國考」的內地國家公務員考試昨日（26日）正式開考，本次國考報名人數首次突破300萬，其中225.2萬人實際參加考試，參加考試人數與錄用計劃數之比約為57: 1，等於平均約57人競爭一職位。

本次國考計劃招錄3.71萬人，擴招約6.7%，而報名人數首次突破300萬人。央視新聞報道，據相關機構統計，截至報名結束，競爭熱度較高的前十個崗位報錄比均超1700：1。最熱職位報錄比達到3572：1，該職位為國家統計局寧夏調查總隊「寧夏調查總隊業務處室一級主任科員及以下」，在本次國考中僅招1人。該職位招考專業廣泛，包含九大類專業，學歷要求碩士及以上，對於政治面貌、基層工作年限、服務基層項目等均無限制。在本次國考報名中，該職位因高報錄比受關注。

此次國考，對高學歷人才需求提升。據《中國青年報》報道，2024國考招錄要求全部為大專及以上學歷，在整體招錄擴大的情况下，要求大專學歷為起點的崗位逐年減少，今年大專生可報考崗位有56個，比去年減少106個。

同時，要求碩士、博士高學歷人才的崗位數量和計劃人數大幅增加。例如，要求碩士及以上的崗位達2046個，比去年增加814個，招錄人數共計3756人，比去年增加1654人；要求博士的崗位為24個，較去年增14個，共計31人。

責任編輯：蒯宇澄

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