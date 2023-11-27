  • 26°C
香港時間 : 20231127日 (週一) 12:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

指賴清德與蕭美琴「獨獨配」騙選票 國台辦：決不姑息台獨

國情動向 11:53 2023/11/27

分享：

分享：

針對民進黨副總統參選人蕭美琴表示希望北京是「真心誠意」維持台海和平穩定，大陸國台辦發言人陳斌華周一（27日）回應稱，大陸方面十分珍惜維護台海和平，但台獨勢力若鋌而走險，製造台獨事變，大陸方面將採取斷然措施，堅決粉碎。

陳斌華稱，「我們珍視也一直致力於維護台海和平穩定，願意為和平統一創造廣闊空間，但決不為各種形式的台獨分裂活動留下任何餘地。」

陳斌華說，《反分裂國家法》明文規定，台獨分裂勢力以任何名義、任何方式造成台灣從中國分裂出去的事實，或者發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變，或者和平統一的可能性完全喪失，國家得採取非和平方式及其他必要措施，捍衛國家主權和領土完整。

陳斌華警告，若台獨勢力膽敢鋌而走險，製造台獨事變，大陸決不姑息、決不手軟，將採取斷然措施，予以堅決粉碎。

他強調，台獨意味著戰爭。賴清德、蕭美琴拼湊成的「獨獨配」，為了騙取選票，對中美元首會晤有關涉台表態斷章取義、歪曲事實，對美方明確不支持台獨的表態隻字不提，極力淡化台獨分裂活動的危害性、危險性。

陳斌華最後指出，希望廣大台灣民眾認清「台獨工作者」就是「麻煩製造者」、「戰爭製造者」，堅決反對台獨，推動兩岸關係重回和平發展正確軌道。

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

台灣大選｜國台辦：和平戰爭兩條路 冀台灣同胞正確選擇
2023/11/24
台灣大選｜國台辦：和平戰爭兩條路 冀台灣同胞正確選擇
台灣大選 | 最新民調出爐 侯康配緊咬賴蕭配 差距僅2.3%
2023/11/25
台灣大選 | 最新民調出爐 侯康配緊咬賴蕭配 差距僅2.3%
台灣大選 | 自稱是「戰貓」 賴清德副手蕭美琴何許人也？
2023/11/20
台灣大選 | 自稱是「戰貓」 賴清德副手蕭美琴何許人也？
台灣大選 | 蕭美琴談兩岸：對話是唯一辦法 戰爭絕非選項
2023/11/23
台灣大選 | 蕭美琴談兩岸：對話是唯一辦法 戰爭絕非選項

你可能感興趣

台灣大選｜國台辦：和平戰爭兩條路 冀台灣同胞正確選擇
19:15 2023/11/24
台灣大選｜國台辦：和平戰爭兩條路 冀台灣同胞正確選擇
台灣大選 | 最新民調出爐 侯康配緊咬賴蕭配 差距僅2.3%
15:22 2023/11/25
台灣大選 | 最新民調出爐 侯康配緊咬賴蕭配 差距僅2.3%
台灣大選 | 自稱是「戰貓」 賴清德副手蕭美琴何許人也？
17:07 2023/11/20
台灣大選 | 自稱是「戰貓」 賴清德副手蕭美琴何許人也？
地緣政治 選舉 國務院台灣事務辦公室 台獨 民進黨 賴清德 北京 兩岸關係 台灣 中國

下一篇文章

內地公務員考試開考 報名人數首破300萬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款