支原體肺炎是新冠變異？內地專家詳解誤區

近期內地因肺炎支原體等多種病毒引起的急性呼吸道疾病患者持續增多。對於「支原體肺炎是新冠的變異」，北京市呼吸疾病研究所所長童朝暉否認這一說法，並介紹稱兩者毫無關係。

官媒央視節目邀請復旦大學附屬華山醫院教授張文宏、首都醫科大學附屬北京中醫醫院院長劉清泉，以及首都醫科大學附屬北京朝陽醫院副院長、北京市呼吸疾病研究所所長童朝暉，解釋常見的呼吸道疾病誤區。

對於「支原體肺炎是新冠的變異」，童朝暉說，人類在20世紀初就發現支原體這種微生物，直到20世紀末期才確定它是一種病原體，而新冠病毒在2019年末才被大家知曉，兩者毫無關係。大多數情況下，不管是病毒還是支原體，如果局限在上呼吸道，大部分可自愈，小部分可能會發展到肺炎。

張文宏表示，一般來說，支原體肺炎在家用一些對症藥物就能好轉，但需注意有沒有向重症的方向發展。比如，孩子用藥後情況好轉，就可以在家觀察；如果吃了退燒藥仍高燒不退，狀態萎靡不願吃東西，這種情況應盡早就醫。

另外，關於疊加感染的問題，張文宏表示，很多人會害怕自己疊加感染。其實有時候檢出多種病毒或細菌，是因為採取非常敏感的檢測手段，不用過於擔心。童朝暉表示，盡管測出很多病原體，但並不代表每一種都是致病的。醫生會結合病人的臨床情況，綜合分析哪一種是病人的致病菌。

內地爆呼吸道感染潮 病童醫院邊輸液邊做功課惹議（多圖）

責任編輯：尹航

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