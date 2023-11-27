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台灣大選 | 最新民調：侯康配支持度提升 僅差賴蕭配0.1%

國情動向 12:46 2023/11/27

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台灣明年大選三腳督爭霸局勢已定，一份最新民調顯示，國民黨和民眾黨的「藍白合」作破局後，國民黨「侯康配（侯友宜和趙少康）」急起直追，民調回升至28.2％，僅落後領先的民進黨「賴蕭配（賴清德和蕭美琴）」0.1個百分點，雙方勢均力敵，選情空前緊繃；民眾黨「柯盈配（柯文哲和吳欣盈）」則為24.3％，位居第三。

根據中時新聞網周一（27日）發布的最新民調，國民黨總統參選人侯友宜聯手中廣董事長趙少康的「侯康配」支持度明顯提升，緊咬「賴蕭配」 ，並領先「柯盈配」3.9個百分點。

距離台灣大選明年1月13日投票日只剩47天，在野整合在日前破局，藍白火速決定副手後迅速整隊，並在上周五（24日）辦理登記，上述民調於24日至25日進行，也是藍白候選人登記後的首份民調。

民調顯示，問到明年大選是否出門投票時，高達84.2%民眾表示會去投票，12.2%表示不會，另有3.6%不表態。 至於支持哪組正副總統參選人，28.3%選民支持「賴蕭配」，28.2%青睞「侯康配」，兩者僅差0.1個百分點，另有24.3%力挺「柯盈配」，8.8%選民尚未決定，10.1%無反應，0.3%皆不支持或投廢票。

「侯康配」最受女性選民支持

此外，交叉分析顯示，「侯康配」最受女性選民支持，以32.3%大勝「賴蕭配」7.6個百分點，過去有「厭女風波」爭議的柯文哲僅獲19.4%；男性則有32.2 %支持「賴蕭配」，勝過「柯盈配」的29.6%、「侯康配」的23.8%。

以年齡分析，「柯盈配」在39歲以下選民中擁有過半支持度，但60歲以上支持度不到10%；「侯康配」在20至29歲、30至39歲的支持度在三組參選人中最弱，均不到兩成，卻在40歲以上大獲全勝，至少都贏逾5個百分點；「賴蕭配」在30歲至49歲青壯年支持度最差 ，僅有兩成選民表態支持，其餘年齡層皆維持三成。

在選民政黨傾向上，「侯康配」獲83.3%泛藍選民支持，「賴蕭配」有85%泛綠力挺，「柯盈配」則擁83.8%民眾黨支持，顯示三邊選民各自歸隊。

責任編輯：蒯宇澄

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