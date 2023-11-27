馬航MH370失聯近10年 中國乘客家屬索償案今開庭

2014年馬航MH370失聯事件，失蹤者家屬向馬航和波音等5間公司等索償，案件今日（27日）在北京市朝陽區人民法院開庭審理。

MH370航班是馬來西亞航空公司的一架波音777飛機，2014年3月8日由馬來西亞吉隆坡飛往北京的途中失聯，航班上共有239名乘客和機組人員，其中中國乘客154名。2015年1月29日，馬來西亞民航局宣布MH370已失事，並推定機上239人已遇難。

據了解，共有40多名中國乘客的家屬提起訴訟，北京朝陽法院將分別開庭審理，預料審訊至下周三（12月6日）。

乘客家屬的代理律師介紹，此案的被告分別是馬來西亞航空公司、馬來西亞國際航空有限公司、美國波音公司、飛機引擎製造商英國羅羅公司和德國安聯保險集團。家屬將要求查明飛機失聯的真相，並要求賠償。家屬提起的民事賠償金額介乎1000萬至8000萬元（人民幣，下同）之間，主要是精神損害撫慰金。

除了此次在北京朝陽法院提起訴訟的40多名乘客的家屬外，其餘110名乘客的家屬均已和5名被告達成和解，簽署和解協議，獲250萬至300萬元賠償。

責任編輯：蒯宇澄

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