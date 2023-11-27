便利台灣青年就業 福建提供有期限免費住房

繼《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示范區的意見》出台後，福建省台辦副主任陳志勇今日在新聞發布會上宣布四方面15條措施，其中包括為來閩就業創業的台灣青年提供一定期限的過渡免費住房和公共租賃住房。

會上宣布四方面15條措施。在便利台胞往來和生活方面，措施包括優化台胞出入境證件辦理；為台胞辦理台灣居民居住證提供便利。將台灣居民居住證辦理時限由法定20個工作日優化至5個工作日。同時，便利台胞在閩交通出行，65周歲及以上台胞可免費乘坐城市公共交通工具。

在鼓勵台胞就業創業方面，福建省各地市為來閩就業創業的台灣青年提供一定期限的過渡免費住房和公共租賃住房。目前，福州、廈門、平潭綜合實驗區等重點區域已推出約2000套住房（含免租房、公共租賃房等），其他地市也將提供相應類型住房。

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同時，擴大直接採認台灣地區職業技能資格范圍。新增一批職業技能資格採認項目，將電切削工、農產品食品檢驗員、起重裝卸機械操作工等16個台灣地區職業技能資格納入直接採認范圍，採認項目從現有34個擴大到50個。

此外，將在閩台灣教師納入福建省職業教育「雙師型」教師認定。引導台灣教師同步提升理論教學和實踐教學能力，在職稱晉升、培訓、評先評優等方面傾斜。放寬台灣教師參評條件，在台企業工作經歷時長不作硬性要求，在台取得的相關職業教育或技術技能證書可作為認定依據。

責任編輯：尹航

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