深圳上周二手房成交965套按周降0.7% 新政效果尚未顯現

深圳市房地產中介協會發布，今年第47周（11月20日至26日），深圳全市二手房（含自助）錄得965套，較上周下降0.7%，二手房錄得量基本持平。

深房中協指出，上周雖有深圳二套首付比例下降及調整普通住宅認定標準等優化政策出台，但從二手房錄得量走勢看，政策效應還未體現出來，市場整體相對平穩。

二手房掛盤量小幅回升

據公開在售二手房源量數據統計，11月27日，深圳共有58017套有效二手房源在售，較上周增加51套，掛盤量小幅回升。

另外，《證券時報》記者走訪深圳多區，受訪的房地產業人士均預料降新政有助於降二套房首付比、撤「豪宅線」有助於提振市場信心。龍華區北站片區一新盤銷售負責人指，過去的周末公司全員取消休假，為政策宣傳作準備，同時也重新聯繫之前有咨詢的客戶，接待量比之前一周高出30%到50%左右。他負責的新盤開盤兩個多月，銷售率約六成，現時折扣不變，想趁著政策盡快去化。

報道提到，單是北站片區就至少有4個新盤推優惠搶客，一些新盤也打起價格戰，「5字頭」的宣傳標語多處可見，而該區備案價多在每平方米7萬元人民幣左右。

責任編輯：蒯宇澄

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