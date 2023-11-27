人行：保持流動性合理充裕 堅決防範匯率超調風險

中國人民銀行發布第三季度貨幣政策報告，報告指出，要綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，堅決防範匯率超調風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。推動金融穩定法儘快出台。

報告指出，穩健的貨幣政策要精準有力，更加注重做好跨周期和逆周期調節，充實貨幣政策工具箱，着力營造良好的貨幣金融環境。準確把握貨幣信貸供需規律和新特點，加強貨幣供應總量和結構雙重調節。綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配。

進一步疏通貨幣政策傳導機制，增強金融支持實體經濟的穩定性，促進經濟金融良性循環，保持物價水平合理穩定。持續深化利率市場化改革，釋放貸款市場報價利率改革紅利，有效發揮存款利率市場化調整機製作用，維護好存貸款市場秩序，進一步推動金融機構降低實際貸款利率。

結構性貨幣政策工具「聚焦重點、合理適度、有進有退」，落實好調增的再貸款再貼現額度，實施好存續工具，優化資金供給結構，把更多金融資源用於促進科技創新、先進製造、綠色發展和中小微企業，做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融五篇大文章，加快培育新動能新優勢。

落實好房地產「金融16條」，加大對城中村改造、「平急兩用」公共基礎設施建設、保障性住房建設等金融支持力度。

堅持以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，立足長遠、發軔當前，堅決對市場順周期行為進行糾偏，堅決對擾亂市場秩序行為進行處置，堅決防範匯率超調風險，防止形成單邊一致性預期並自我強化，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

切實防範化解重點領域金融風險，指導金融機構積極穩妥支持地方債務風險化解，守住不發生系統性金融風險的底線。

報告還表示，健全金融穩定保障體系，推動金融穩定法儘快出台。充分發揮存款保險風險處置功能，健全市場化、法治化、常態化處置機制。

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責任編輯：袁瑋婧