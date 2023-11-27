  • 23°C
香港時間 : 20231127日 (週一) 22:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

紐時：經南美叢林偷渡美國的中國人數量急增

國情動向 21:50 2023/11/27

分享：

分享：

去年有2.4萬中國偷渡客在美國邊境被捕。

跨越南部邊境進入美國的移民潮中，愈來愈多的人來自一個令人驚訝的地方：中國......他們通常飛往厄瓜多爾，那裡不需要簽證，然後，像成千上萬來自中南美洲和更遙遠地區的其他移民一樣，他們付錢給人蛇，讓他們穿過哥倫比亞和巴拿馬之間的危險叢林前往美國。一旦到了那里，他們就會向邊境官員自首，許多人會尋求庇護......大多數人成功了，這反過來又刺激了更多人進行嘗試......他們要去的是數代中國人前往的地方：皇后區的法拉盛。或者對某些人來說，那裡是中國人的曼哈頓。

美國《紐約時報》27日的文章指，在2023年用這方式到美國且被捕的中國人有2.4萬，而在過去的10年裡，只有不到1.5萬名中國偷渡客在南部邊境落網。上一次中國人如此大規模非法入境美國，要數到上世紀90年代經海路的偷渡潮，而眼下這一波人數要多得多。與以往不同，這波偷渡客許多是穿越南美洲叢林。

巴拿馬官員稱，到目前為止今年有48.1萬人穿越叢林，去年為24.8萬人。中國人已成為委內瑞拉人、厄瓜多爾人和海地人後的第四大穿越叢林的群體。

文章提及今年2月從哥倫比亞北部的海濱小鎮坐船，再穿越危險的達里姆峽谷的一名35歲的徐姓中國小學英語教師，徐從YouTube和Google搜尋像「如何離開中國」和「如何逃離」等關鍵詞，找到有關路線。在他從哥倫比亞動身偷渡美國時，同行的還有約中國偷渡客。徐說，中國變得令人「難以呼吸」。

中國偷渡客會進入美國後自首。

中國人為甚麼難遣返？

「美國是世界上最強大的國家，不是嗎？」另一名已在法拉盛找到工作的29歲信差，他說偷渡美國的原因是為了工作，他描述了自己在湖北從事珠寶銷售的工作，以及老板如何不再給他發工資。他8月抵達法拉盛，在兩個月的路途中，他曾在暴雨中徒步穿越叢林，鞋子都被雨水浸泡到裂開了。

中國人在移民法庭上的勝訴率比其他國家偷渡客要高，文章指，在2001年至2021年間，約有67%中國人得到庇護。至於那些被聯邦政府下驅逐令的人，也不太可能遭到遣返。曾負責有關問題的前助理國務卿Michelle Bond指，美方曾嘗試說服北京接收被遣返的偷渡客，「他們會直接拒絕承認那個人是中國人」。

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
移民 美國 中國

下一篇文章

習近平主持中央政治局會議：推動長江經濟帶高質量發展
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款