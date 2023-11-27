紐時：經南美叢林偷渡美國的中國人數量急增

▲ 去年有2.4萬中國偷渡客在美國邊境被捕。

跨越南部邊境進入美國的移民潮中，愈來愈多的人來自一個令人驚訝的地方：中國......他們通常飛往厄瓜多爾，那裡不需要簽證，然後，像成千上萬來自中南美洲和更遙遠地區的其他移民一樣，他們付錢給人蛇，讓他們穿過哥倫比亞和巴拿馬之間的危險叢林前往美國。一旦到了那里，他們就會向邊境官員自首，許多人會尋求庇護......大多數人成功了，這反過來又刺激了更多人進行嘗試......他們要去的是數代中國人前往的地方：皇后區的法拉盛。或者對某些人來說，那裡是中國人的曼哈頓。

美國《紐約時報》27日的文章指，在2023年用這方式到美國且被捕的中國人有2.4萬，而在過去的10年裡，只有不到1.5萬名中國偷渡客在南部邊境落網。上一次中國人如此大規模非法入境美國，要數到上世紀90年代經海路的偷渡潮，而眼下這一波人數要多得多。與以往不同，這波偷渡客許多是穿越南美洲叢林。

巴拿馬官員稱，到目前為止今年有48.1萬人穿越叢林，去年為24.8萬人。中國人已成為委內瑞拉人、厄瓜多爾人和海地人後的第四大穿越叢林的群體。

文章提及今年2月從哥倫比亞北部的海濱小鎮坐船，再穿越危險的達里姆峽谷的一名35歲的徐姓中國小學英語教師，徐從YouTube和Google搜尋像「如何離開中國」和「如何逃離」等關鍵詞，找到有關路線。在他從哥倫比亞動身偷渡美國時，同行的還有約中國偷渡客。徐說，中國變得令人「難以呼吸」。

▲ 中國偷渡客會進入美國後自首。

中國人為甚麼難遣返？

「美國是世界上最強大的國家，不是嗎？」另一名已在法拉盛找到工作的29歲信差，他說偷渡美國的原因是為了工作，他描述了自己在湖北從事珠寶銷售的工作，以及老板如何不再給他發工資。他8月抵達法拉盛，在兩個月的路途中，他曾在暴雨中徒步穿越叢林，鞋子都被雨水浸泡到裂開了。

中國人在移民法庭上的勝訴率比其他國家偷渡客要高，文章指，在2001年至2021年間，約有67%中國人得到庇護。至於那些被聯邦政府下驅逐令的人，也不太可能遭到遣返。曾負責有關問題的前助理國務卿Michelle Bond指，美方曾嘗試說服北京接收被遣返的偷渡客，「他們會直接拒絕承認那個人是中國人」。

責任編輯：陳建錫