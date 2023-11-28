  • 25°C
香港時間 : 20231128日 (週二) 12:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中國樓市 | 成都一樓盤降價逾4成 被暫停網簽

經濟脈搏 10:23 2023/11/28

分享：

分享：

近日，在四川一網絡問政平台上，關於成都市簡州新城「湖光錦雲」項目惡意降價擾亂市場的投訴接連出現。據了解，該樓盤降價幅度或超40%，目前因相關投訴已被暫停網簽備案。

開發商如果不降價賣 難回籠資金

據《證券日報》報道，相關負責人表示，該項目宣傳的銷售價格可能低於其成本，因此其中可能存在一定保交樓風險或工程質量問題，所以暫時暫停網簽備案。目前正向企業了解具體情況。

公開資料顯示，「湖光錦雲」項目開發商是成都悅東置地有限公司（以下簡稱悅東置地），項目規劃總戶數為907戶，地下車位1290個，樓棟總數20棟。據網民在網絡問政平台上的投訴，「湖光錦雲」項目拿證價格為每平方米15000～17000元，現在以每平方米9000元均價銷售。

據了解，2021年5月，上述樓盤所在的簡州新城龍馬湖板塊地塊以最高限價每平方米6650元的成交樓面價被競得，溢價率14.66%，須無償移交租賃住房比例11%，這也是該區域樓面地價首次突破6000元/平方米。

深圳樓市新政影響幾何？中介：業主想加價又怕賣不出

中國樓市 | 學者：「保交樓」遇到難點 壓力仍在現金流

內地10月樓市成交按年跌近19% 各線城市均下滑

此後，悅東置地通過增資擴股的方式引入保利（四川）投資發展有限公司（以下簡稱四川保利）。天眼查數據顯示，四川保利目前持有悅東置地49%股權，而四川保利則由上市公司保利發展100%控股。

鏡鑑咨詢創始人張宏偉表示，6650元/平方米的樓面價如果是9000元/平方米的售價大概率是低於成本價虧本的，對於開發商來說，當前不少城市的遠郊甚至近郊房源都存在銷售不理想的情況，如果不主動降價賣，很難回籠資金，所以只能通過這種方式去實現。

值得一提是，近期二三線城市大幅降價銷售的消息並不是第一次，而由於降價幅度較大，促銷活動被叫停的事件亦屢見不鮮。10月份，「惠州一項目五折賣房」的新聞沖上熱搜亦引發廣泛討論。此後，據媒體報道，上述五折賣房被停業整頓，低價賣出房源將被退房。

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
物業市場 物業交易 車位 成交 成都 中國

上一篇文章

國產CPU「龍芯3A6000」發布 官媒：達國際主流水平

下一篇文章

人行：保持流動性合理充裕 堅決防範匯率超調風險
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款