中國樓市 | 成都一樓盤降價逾4成 被暫停網簽

近日，在四川一網絡問政平台上，關於成都市簡州新城「湖光錦雲」項目惡意降價擾亂市場的投訴接連出現。據了解，該樓盤降價幅度或超40%，目前因相關投訴已被暫停網簽備案。

開發商如果不降價賣 難回籠資金

據《證券日報》報道，相關負責人表示，該項目宣傳的銷售價格可能低於其成本，因此其中可能存在一定保交樓風險或工程質量問題，所以暫時暫停網簽備案。目前正向企業了解具體情況。

公開資料顯示，「湖光錦雲」項目開發商是成都悅東置地有限公司（以下簡稱悅東置地），項目規劃總戶數為907戶，地下車位1290個，樓棟總數20棟。據網民在網絡問政平台上的投訴，「湖光錦雲」項目拿證價格為每平方米15000～17000元，現在以每平方米9000元均價銷售。

據了解，2021年5月，上述樓盤所在的簡州新城龍馬湖板塊地塊以最高限價每平方米6650元的成交樓面價被競得，溢價率14.66%，須無償移交租賃住房比例11%，這也是該區域樓面地價首次突破6000元/平方米。

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此後，悅東置地通過增資擴股的方式引入保利（四川）投資發展有限公司（以下簡稱四川保利）。天眼查數據顯示，四川保利目前持有悅東置地49%股權，而四川保利則由上市公司保利發展100%控股。

鏡鑑咨詢創始人張宏偉表示，6650元/平方米的樓面價如果是9000元/平方米的售價大概率是低於成本價虧本的，對於開發商來說，當前不少城市的遠郊甚至近郊房源都存在銷售不理想的情況，如果不主動降價賣，很難回籠資金，所以只能通過這種方式去實現。

值得一提是，近期二三線城市大幅降價銷售的消息並不是第一次，而由於降價幅度較大，促銷活動被叫停的事件亦屢見不鮮。10月份，「惠州一項目五折賣房」的新聞沖上熱搜亦引發廣泛討論。此後，據媒體報道，上述五折賣房被停業整頓，低價賣出房源將被退房。

責任編輯：尹航

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