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荷蘭允許中企安世半導體購芯片初創公司Nowi

國情動向 11:12 2023/11/28

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荷蘭政府表示，經過評估，不會阻止中國企業聞泰科技旗下的安世半導（Nexperia），收購總部位於代爾夫特的芯片初創公司Nowi。

荷蘭經濟事務大臣阿德里安森斯（Micky Adriaansens）在致議會的一封信中表示，安世半導體收購Nowi不存在法律異議。

安世半導體於於2022年收購擁有約40名員工的Nowi，金額未公開。今年6月，荷蘭政府根據新生效的國家安全法（Vifo Act，又稱「沃爾夫法案」），對Nowi被收購一事展開追溯審查。當局表示若發現該收購影響國家安全，或會下令撤銷交易。

對於荷蘭政府態度的轉變，安世半導體在官網發聲明，對新結論表示歡迎，指Vifo法案的追溯效力只適用於軍事或軍民兩用項目物品。從他們的結論中可以清楚地看出，Nowi的產品和技術並非如此。

安世半導體荷蘭分公司總監Charles Smit指，以明確政策加強荷蘭的投資環境非常重要，在這個不確定的時期，政府和企業之間透明、基於事實的對話至關重要。

Nowi聯合創始人兼前首席執行官Simon van der Jagt表示，能夠接觸到大型芯片製造商的生產、銷售和營銷基礎設施，令他們能更快地將產品推向市場，從而產生更大的影響。

國產CPU「龍芯3A6000」發布 官媒：達國際主流水平

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責任編輯：易燕丹

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