內地兒童肺炎就診量大增 官媒解釋3原因致「兒科醫生荒」

▲ 「兒科醫生荒」由三原因導致

近期內地兒童患肺炎數量激增，以北京兒童醫院為例，內科日均接診患者超7000人，遠超醫院承載能力。官媒《北京日報》發文稱，「兒科醫生荒」由三原因導致，分別是兒科專業從醫學院本科專業目錄剔除，兒科醫生需要更多經驗，和兒科醫患糾紛高發。

文中解釋稱，眼下的兒科之困，既受感染量激增等現實影響，也是多重因素長期作用的結果。

從歷史上看，在1978年到1998年間，高等學校專業設置進行大規模調整，兒科專業從醫學院本科專業目錄剔除，變成臨床醫學中的一門課程。這被認為是兒科醫生缺失的主因之一。這樣的專業設計固然有彼時的具體考量，但也客觀上導致了兒科對人才的吸引力不足。

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另一方面，兒科醫生實際上是全科醫生，對診療技能要求更為全面。這意味著在接受醫療教育階段與規培實習階段，兒科醫生需要付出更多汗水才能走上工作崗位。

此外，兒科一直以來也都是醫患糾紛高發的科室。一個孩子看病，往往是幾個大人陪同，孩子一點哭鬧都可能帶來家長對醫生的指責。

文中建議，加強兒科醫生培養，做大人才基本盤；提高兒科醫生待遇，夯實職業獲得感；加大資金投入，重視兒科發展。同時，要落實分級診療制度，做到源頭解壓。

責任編輯：尹航

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