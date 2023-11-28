華為傳邀4智選車合作車企共投合資公司

內媒《澎湃新聞》引述知情人士報道，華為智選車四家合作夥伴都收到加入新合資公司邀請，除了長安汽車已發布公告外，其他還在認真評估與準備中。

長安汽車周日（26日）發布公告稱，經雙方協商，華為擬設立一家從事汽車智能系統及部件解決方案研發、設計、生產、銷售和服務的公司，公司擬投資該目標公司並開展戰略合作。長安汽車擬出資獲取目標公司股權，比例不超過40%。

賽力斯也在微信公眾號發布情況說明，回應華為成立智能汽車新公司的事情時表示，已收到共同投資的邀請。江淮汽車昨日「官宣」積極與華為探討參與，但隨後澄清「未收到華為邀請」。

報道指，華為與車企有三種合作模式，分別是標準化零部件供應模式、HI模式（Huawei Inside）以及鴻蒙智行（原「華為智選模式」）。 鴻蒙智行是華為參與度最深的一種合作模式。

華為智選車合作夥伴包括北汽、賽力斯、江淮、奇瑞等。華為希望打造一個由汽車產業共同參與的電動化智能化開放平台，這些智選車合作夥伴被認為是入股合作對象。

任正非：經過4年攻堅 華為基本建立起自己的平台

華為徐直軍：中國芯片與國外有差距 但大規模使用或帶來進步

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁