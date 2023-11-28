▲ 外媒指中國3艘軍艦抵達緬甸 將與緬甸海軍聯合演習

緬北局勢升溫之際，中國海軍派出的護航編隊昨日抵達緬甸仰光，進行為期四天的訪問。外媒報道稱，中方此次出動3艘軍艦，將與緬甸海軍舉行「中緬海上安全演習」。

據官媒報道，當地時間11月27日，中國海軍第44批護航編隊抵達緬甸仰光，開始進行為期4天的友好訪問。當日15時許，懸掛「中緬友誼萬古長青」等橫幅的中國海軍淄博艦、荊州艦，在緬海軍「德彬瑞梯」號護衛艦引導下，緩緩靠上仰光迪拉瓦碼頭。

據悉，這是中國海軍艦艇編隊第6次訪問緬甸，期間，編隊指揮員將拜會緬軍地高層領導慰問當地小學師生。編隊官兵將與緬海軍官兵進行專業交流、文體競技以及相互參觀軍事設施等活動，淄博艦、荊州艦將舉行艦艇開放並舉辦甲板招待會。

另據法新社報道，緬甸軍政府新聞資訊單位表示，中方1艘驅逐艦、1艘巡防艦和1艘補給艦27日抵達迪拉瓦碼頭，之後雙方將舉行「中緬海上安全演習」。新聞資訊單位沒透露演習細節與時間。緬甸官方媒體稱，中國海軍特遣隊人員達700人。

另外，中國外交部今日表示，中方高度關注緬北衝突態勢，敦促緬甸相關各方盡快停火止戰，堅持通過對話協商，以和平方式解決分歧，避免事態升級，並採取切實有效措施，確保中緬邊境的安全穩定。

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責任編輯：尹航

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