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二度犯禁 網紅厨師王剛道歉：從此不做蛋炒飯

社會熱點 16:39 2023/11/28

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內地網紅厨師王剛再因發布蛋炒飯烹調影片遭網民攻擊，被指對毛澤東長子毛岸英不敬。他昨日深夜公開道歉，並宣布「再也不做蛋炒飯」。

王剛周一（27日）在社交平台發布影片，標榜「廚師長一鏡分享『蛋炒飯』的門門道道，收藏並學習起來」，吸引不少網民點閱。但有評論批評他侮辱英烈，直言「王大廚出來跪下」等。另有網民表示不解，指「憑什麽不能發蛋炒飯影片」、「哪條法律寫了不能在這個時間發」、「以後全網屏蔽蛋炒飯好了」。

目前有關影片已經下架，王剛亦發布影片道歉，指「作為廚師，以後再也不做蛋炒飯，也不拍蛋炒飯」，在他心目中「軍人是無比的神聖，在此鄭重道歉」。他又提到，未有參與影片發布是自己的過失，以後所有影片都會親自發布。

事實上，王剛並非首度捲入「蛋炒飯」風波。他曾於2018年10月22日、2020年10月24日（毛岸英生忌）分別發布蛋炒飯和揚州炒飯的烹調影片，被大量網民指責，認為內容有政治映射。

近年有關「毛岸英做蛋炒飯」一事屢次引發爭議。今年11月25日，中國社會科學院旗下的中國歷史研究院，針對毛岸英在韓戰喪生73周年發布短片，指毛岸英之死是因他「做蛋炒飯生火引來敵機」的說法，是「最為惡毒的謠言」，強調「英烈不容玷汙，歷史不容褻瀆」。

責任編輯：易燕丹

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