衝刺完成全年目標 廣東等地大派文旅家電消費券

臨近年底，四川、江西、北京、海南三亞、湖北武漢等省市接連發放文旅或汽車家電消費券，以提振和擴大消費。此舉料將有助於完成今年目標任務。

以四川省為例，四川省發放的消費券主要針對商超、家居（家電）、餐飲等消費重點領域。其中，省級財政出資1億元，各發券平台配套資金預計超3億元，商家打折促銷1億元，預期讓利金額超5億元。

四川省統計局副局長曾俊林在前三季度經濟數據發布會上表示，四川前三季消費市場表現不俗，但距常態化增長還有差距。社會消費品零售總額的兩年平均僅增長4.4%，低於2019年同期5.9個百分點。傳統零售承壓前行，便利店零售額僅增長1.5%，超市零售額下降0.1%。

不只是四川，11月27日，海南三亞面向全國遊客發放第三期離島免稅消費券，最高立減1600元（人民幣，下同）。此前，三亞市商務局印發《2023年三亞市進一步促進消費增長若干措施》，要求大力開展免稅促銷，發放免稅消費券，鼓勵和引導各免稅經營主體舉辦免稅促銷活動。

廣東將面向在廣東消費的居民和游客發放1億元文旅消費券，提供100萬張景區優惠門票，派發100萬張特價優惠機票，推出1萬間優惠客房。

江西將於12月1日開始面向全省發放總額為1953萬元的省級汽車消費券，共有6510個名額，不論汽車購買價格高低，每份汽車消費券金額統一設置為3000元。

雙十一｜貝恩：中國3/4消費者今年擬減少消費

內地高淨值人群消費水平逆勢增3.9% 近六成商品價格上漲

中泰證券研究所首席分析師楊暢表示，從近期國家統計局公布的31省CPI數據，可觀察出不同省份之間的分化表現。從按月增速數據來看，31個省份中有17個省份10月按月增速下降，反映短期大多數省份的需求相較於供給偏弱。

國家統計局貿經司統計師付加奇提到，當前居民消費能力和消費意願仍有待提升，居住類商品消費恢復滯後，部分商貿企業經營壓力仍然較大。

責任編輯：尹航

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