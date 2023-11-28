  • 23°C
香港時間 : 20231128日 (週二) 20:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

人行報告釋放什麼政策信息？分析：降準降息仍可期

經濟脈搏 19:53 2023/11/28

分享：

分享：

人行周一（27日）發布三季度貨幣政策執行報告，再次強調保持流動性合理充裕，分析認為人行將配合財政政策發力，降息降準仍可期。

作為中央金融工作會議後的第一份貨幣政策報告，及中央經濟工作會議召開前的最後一份報告，本次報告延續近期政策思路，維持穩中偏鬆的取向，再次強調，穩健的貨幣政策要精準有力，更加注重做好跨周期和逆周期調節，要綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕。

中金公司固收研究團隊指出，報告表態進一步疏通貨幣政策傳導機制，提升市場基準利率的公信力，推動金融機構降低實際貸款利率，預計年內人行流動性投放仍會保持合理充裕，降準、降息仍可期，以配套財政政策共同支持實體經濟修復。

方正證券固收研究團隊則指，報告中仍然認為「經濟回升基礎不穩固」，人行仍然難以主動收緊貨幣政策，預計總量政策仍有發力的空間，人行在年底加大中期借貸便利（Medium-term Lending Facility，MLF）投放。

另外，該團隊並指，在當前政府加槓桿的背景下，人行將更關注貨幣政策與財政政策的配合，近期政府債供給壓力增大，發行量依然較高，人行依然存在降準的可能性。

浙商證券首席經濟學家李超亦表示，預計結構性貨幣政策工具將持續發力，並仍可期待新創設的相關工具以充實貨幣政策工具箱。

人行：保持流動性合理充裕 堅決防範匯率超調風險

人行等八部門推25條措施撐民企：不盲目停貸斷貸

責任編輯：袁瑋婧

開啟hket App，閱讀全文
A股 宏觀分析 大行報告 外滙 中國市場 經濟數據表現 降準 MLF 中期借貸便利 借貸

下一篇文章

衝刺完成全年目標 廣東等地大派文旅家電消費券
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款