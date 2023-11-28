人行報告釋放什麼政策信息？分析：降準降息仍可期

人行周一（27日）發布三季度貨幣政策執行報告，再次強調保持流動性合理充裕，分析認為人行將配合財政政策發力，降息降準仍可期。

作為中央金融工作會議後的第一份貨幣政策報告，及中央經濟工作會議召開前的最後一份報告，本次報告延續近期政策思路，維持穩中偏鬆的取向，再次強調，穩健的貨幣政策要精準有力，更加注重做好跨周期和逆周期調節，要綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕。

中金公司固收研究團隊指出，報告表態進一步疏通貨幣政策傳導機制，提升市場基準利率的公信力，推動金融機構降低實際貸款利率，預計年內人行流動性投放仍會保持合理充裕，降準、降息仍可期，以配套財政政策共同支持實體經濟修復。

方正證券固收研究團隊則指，報告中仍然認為「經濟回升基礎不穩固」，人行仍然難以主動收緊貨幣政策，預計總量政策仍有發力的空間，人行在年底加大中期借貸便利（Medium-term Lending Facility，MLF）投放。

另外，該團隊並指，在當前政府加槓桿的背景下，人行將更關注貨幣政策與財政政策的配合，近期政府債供給壓力增大，發行量依然較高，人行依然存在降準的可能性。

浙商證券首席經濟學家李超亦表示，預計結構性貨幣政策工具將持續發力，並仍可期待新創設的相關工具以充實貨幣政策工具箱。

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責任編輯：袁瑋婧