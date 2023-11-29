中歐外交政策磋商 中方促尊重核心利益 

中國外交部副部長孫衛東週一（27日）和歐盟對外行動署副秘書長莫拉在北京舉行第十六輪中歐外交政策磋商。孫衛東表示，雙方要充分尊重彼此核心利益；中方願同歐方加強溝通協調，為年底前中國—歐盟領導人會晤作準備。

據中國外交部公佈，雙方就國際形勢、各自外交政策、中歐關係以及雙方共同關心的國際和地區熱點問題交換意見。

孫衛東表示，今年是中國和歐盟建立全面戰略伙伴關係20周年，具有承前啟後的重要意義。當今世界正經歷百年未有之大變局，中歐關係面臨新機遇、新挑戰。雙方要把握好中歐關係發展大方向，維護互利共贏合作本質，充分尊重彼此核心利益。

他表示，中方願同歐方加強溝通協調，為年底前中國—歐盟領導人會晤作準備。他還闡述中方在台灣問題上的嚴正立場，強調台灣是中國領土不可分割的一部分，維護台海和平穩定的關鍵是恪守一個中國原則。

外交部引述莫拉表示，歐方堅持一個中國原則，願同中方一道致力於發展建設性和穩定的歐中關係。歐中都堅持多邊主義，將繼續就完善全球治理加強協調與合作，共同應對國際形勢中的危機挑戰。

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道