外媒：中企明年有望實現七年來最強勁利潤增長

據路透社報道，基於分析師對政府刺激消費需求措施的預期和低迷樓市所做的估計顯示，中國企業有望在2024年實現七年來最強勁的利潤增長。分析師認為，中國在疫後的經濟復甦一直很脆弱，但問題主要是周期性的。

近期撐樓市措施有針對性 提振市場信心

路透對1721家市值至少為5億美元的中國公司的分析顯示，這些公司明年的利潤可能增長16%，這是自2017年利潤增長20.9%以來的最高增幅。這些公司2023年利潤增幅料為14.5%。

法國巴黎銀行資產管理公司亞洲及大中華區股票投資專家Minyue Liu說，疫後中國經濟復甦一直很脆弱，但問題主要是周期性的。

房地產佔中國GDP四分一左右，為應對房地產行業的低迷，中國政府加大支出、地方政府的基礎設施投資和其他住房項目。Liu認為，這些措施可能會促進利潤增長，扶助資產價格在2024年展開反彈。

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SEI亞太地區和新興市場股票投資組合經理John Lau說，近期針對房地產行業的舉措更有針對性，而不是像過去那樣僅僅從銀行獲得增量資金支持。這種穩定或以增長為中心的政府政策也將增強投資者對電子商務和消費行業的信心。

據預測，必需消費品和軟件行業的利潤增長率將分別達到40%和30%。非必需消費品和工業部門預計將分別實現約20%的利潤增長，而房地產業的利潤則可能增長18%。預計能源和銀行業的利潤增速最慢，分別為4.3%和8.2%。

中美關係以及房地產市場的風險仍存

稍早前公佈的第三季GDP、進口等宏觀指標釋出積極訊號，abrdn亞洲股票投資總監Alec Jin表示，這表明中國今年有針對性的政策支持可能開始產生效果，明年國內經濟復甦和消費支出都可能有實質性恢復。

但亦有分析師擔心，2023年的情況可能會重演。當時，人們對疫情後的反彈抱有很大希望，但這種希望很快破滅，導致股價下跌和投資外流。Alec Jin表示，國內的主要風險是，預期中的房地產企穩和復甦可能需要比市場目前預期更長的時間才能實現。

匯豐投資管理中國及專業亞洲策略主管沈昱還提到，持續的中美地緣政治緊張局勢，尤其是出口限制，增加了風險，並可能影響人工智能和科技等特定行業的增長。

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責任編輯：尹航

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