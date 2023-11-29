國台辦再批賴蕭配「雙獨組合」毒害台海和平穩定

大陸國台辦再批評代表民進黨出戰明年大選的賴清德和蕭美琴組合，是危險的「獨獨配」，只會毒害台海和平穩定。

國台辦發言人陳斌華在新聞發布會上表示，看到許多網民評論指，賴蕭二人湊成的「雙獨組合」就是「雙毒組合」，這個「毒」是「毒藥」的「毒」，是「毒害」的「毒」。「台獨」意味着戰爭，民進黨推出這樣一組危險的「獨獨配」，只會毒害台灣同胞利益福祉，毒害台海和平穩定，毒害台灣前途命運。

對於賴清德早前表示，選舉將決定台灣走向依賴大陸的回頭路，還是與世界各國站在一起，陳斌華直言有關言論體現賴清德的台獨本色，強調頑固堅持「台獨」立場，製造兩岸對立對抗，勾連外部勢力謀「獨」挑釁，只會導致台海形勢緊張動蕩，是走不通的邪路、絕路；只有堅持九二共識、反對台獨，才是通往美好未來的康莊大道。

他續指，「台獨」與台海和平水火不容，是亞太地區局勢穩定的亂源。想要兩岸關係重回和平發展正確軌道，想要台海和平穩定得到切實保障，就必須回到體現一個中國原則的「九二共識」上。

另外，陳斌華重申堅決反對美國對台售武，敦促美方恪守一個中國原則，以實際行動兌現不支持「台獨」的承諾，不要說一套做一套。

指賴清德與蕭美琴「獨獨配」騙選票 國台辦：決不姑息台獨

台灣大選｜國台辦：和平戰爭兩條路 冀台灣同胞正確選擇

責任編輯：易燕丹

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