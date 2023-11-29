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王毅晤古特雷斯 強調決不能讓加沙戰火重燃

國情動向 12:57 2023/11/29

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中共中央政治局委員、外交部長王毅稍後將主持聯合國安理會以巴問題高級別會議，他周二（28日）在紐約聯合國總部會見聯合國秘書長古特雷斯。

王毅表示，在以巴衝突問題上，中國始終堅定站在和平一邊，站在人類良知一邊，站在國際法一邊。作為本月安理會輪值主席國，中國同阿拉伯國家和有關各方保持密切溝通，將以巴衝突做為安理會核心和優先議題。期待安理會發出一致和明確的聲音。

王毅說，安理會第2712號決議是推動停火的第一步，是通過政治方式解決以巴衝突的良好開端。現在的關鍵在於臨時停火協議能否延續，加沙是否還會重燃戰火。

他闡述中方3項立場：一是決不能讓戰火重燃，應實現全面停火，避免更大人道災難，被扣押人員也應得到釋放。二是人道物資應不受阻礙地進入加沙，開闢更多過境點，設立有效監督機制。三是盡快重啟「兩國方案」，這是國際社會最大公約數，也是解決以巴問題的根本出路。中方呼籲盡快召開更具權威、更大範圍、更有實效的國際和會，制定重啟「兩國方案」的路線圖和時間表。中方支持聯合國為此發揮主導作用。

古特雷斯感謝中方將主持召開巴以問題高級別會議，表示這是落實安理會第2712號決議的第一場會議，非常重要。加沙人道狀況令人擔憂，平民特別是兒童的傷亡前所未有，完全不能接受。僅僅實現臨時停火是不夠的，為加沙提供的人道援助也明顯不足，應盡快開啟更多過境點、簡化程序，使人道物資快捷暢通地進入加沙。聯合國堅定主張實施「兩國方案」，從根本上解決巴勒斯坦問題。期待安理會就此形成更多共識。

王毅會見阿拉伯和伊斯蘭國家外長代表團 推動以巴局勢降溫

習近平談以巴衝突 強調當務之急是盡快停火止戰

責任編輯：易燕丹

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