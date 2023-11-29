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日本駐華大使探視被拘日籍公民 京：依法保護當事人合法權益

國情動向 16:42 2023/11/29

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日本駐華大使垂秀夫昨日（28日）探望今年3月被中方拘留的日本公民，是首次由大使實施探視。中國外交部表示，該日本公民因涉嫌從事間諜活動，被中方有關部門依法採取刑事強制措施，中國依法保護當事人各項合法權益。

據日媒報道，垂秀夫昨日對被中國有關部門拘留的安斯泰來製藥公司日籍男性高管實施領事探視。據稱，該男性的健康狀態沒有問題。由大使出面探視旨在向中方表明對此事的重視度，明確要求盡快釋放的態度。

中國外交部發言人汪文斌今日（29日）回應指，中方按照有關的國際公約和中日領事協定相關規定，安排日本駐華使館官員對相關當事人進行領事探視。該日本公民因涉嫌從事間諜活動，被中方有關部門依法採取刑事強制措施，中國是法治國家，依法處理有關案件，也依法保護當事人的各項合法權益。

該男性在今年3月即將回國前，因涉嫌違反《反間諜法》和《刑法》被中國國家安全部門拘留，10月被正式逮捕。該男性50多歲，是擔任安斯泰來製藥當地公司高管的資深派駐人員。他還擔任過由在華日企等組成的「中國日本商會」的要職。

稍早前的三藩市中日元首會晤上，以及中日韓外長會上，日方均提到要求盡快釋放被拘公民。

責任編輯：尹航

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