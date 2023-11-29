內地餐飲業爆閉店潮 廣州商圈吉鋪湧現無人承租

11月通常是餐飲業的淡季，但今年的生意似乎格外難做，廣州、北京、成都等地關門轉租的食肆比往年更多，業界形容餐飲市場寒氣逼人，12月底或迎來一次大規模的閉店潮。

內媒紅餐網近日走訪廣州多個商圈、街區，發現連排倒閉的餐飲店，這些關門的店大部分是單體小店，也有少數是連鎖店。素有廣州「茶飲一條街」之稱天河南一路，門店洗牌更加殘酷。該區域正在轉租或者招租的茶飲店就有6家，還有3、4家正在圍擋的門店。

有廣州消費者表示，她常去的江南西是廣州熱門商圈之一，周邊有不少大型商業綜合體，人氣一直都很旺，但「現在真的被江南西的倒閉速度震驚到，星期一還去吃的螺螄粉，星期六再路過已經在搬設備了。」

半年虧損近20萬 轉讓設備僅值5000

市場的寒意不止表現在廣州，深圳、北京、成都、貴州、長沙等地的餐飲市場也不容樂觀。福建一家滷味快餐店在11月關門，店主表示「4月盤了一個店鋪，50多平米，月租7,000元（人民幣，下同）。每天營業額就600、700元，扛不下去了，只能轉讓。」根據店主的說法，半年虧了近20萬元，最後轉讓時，店裡的設備才賣了約5,000元。

企查查數據顯示，今年首10個月，全國餐飲累計新增注冊量為350.1萬家，較去年同期多37.4萬家；與此同時，全國餐飲累計吊銷量達105.6萬家，去年同期為53.8萬。

不少餐飲業界人士都認為，今年的生意比往年更難。一方面，消費下行，客流減少。另一方面，行業湧入大量創業者，競爭壓力變得更大。

最直觀的表現就是激烈的價格戰，從咖啡、茶飲到粉面、快餐、各類正餐，商家紛紛採取降價、推套餐、低價團購等手段。價格戰不僅攪亂餐飲生態，還加速閉店潮的出現。在這種環境下，不少餐飲人士預計，今年12月底，行業將迎來一次大規模的閉門潮。

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責任編輯：易燕丹

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