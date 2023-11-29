  • 23°C
香港時間 : 20231129日 (週三) 17:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地餐飲業爆閉店潮 廣州商圈吉鋪湧現無人承租

社會熱點 16:49 2023/11/29

分享：

分享：

11月通常是餐飲業的淡季，但今年的生意似乎格外難做，廣州、北京、成都等地關門轉租的食肆比往年更多，業界形容餐飲市場寒氣逼人，12月底或迎來一次大規模的閉店潮。

內媒紅餐網近日走訪廣州多個商圈、街區，發現連排倒閉的餐飲店，這些關門的店大部分是單體小店，也有少數是連鎖店。素有廣州「茶飲一條街」之稱天河南一路，門店洗牌更加殘酷。該區域正在轉租或者招租的茶飲店就有6家，還有3、4家正在圍擋的門店。

有廣州消費者表示，她常去的江南西是廣州熱門商圈之一，周邊有不少大型商業綜合體，人氣一直都很旺，但「現在真的被江南西的倒閉速度震驚到，星期一還去吃的螺螄粉，星期六再路過已經在搬設備了。」

半年虧損近20萬 轉讓設備僅值5000

市場的寒意不止表現在廣州，深圳、北京、成都、貴州、長沙等地的餐飲市場也不容樂觀。福建一家滷味快餐店在11月關門，店主表示「4月盤了一個店鋪，50多平米，月租7,000元（人民幣，下同）。每天營業額就600、700元，扛不下去了，只能轉讓。」根據店主的說法，半年虧了近20萬元，最後轉讓時，店裡的設備才賣了約5,000元。

企查查數據顯示，今年首10個月，全國餐飲累計新增注冊量為350.1萬家，較去年同期多37.4萬家；與此同時，全國餐飲累計吊銷量達105.6萬家，去年同期為53.8萬。

不少餐飲業界人士都認為，今年的生意比往年更難。一方面，消費下行，客流減少。另一方面，行業湧入大量創業者，競爭壓力變得更大。

最直觀的表現就是激烈的價格戰，從咖啡、茶飲到粉面、快餐、各類正餐，商家紛紛採取降價、推套餐、低價團購等手段。價格戰不僅攪亂餐飲生態，還加速閉店潮的出現。在這種環境下，不少餐飲人士預計，今年12月底，行業將迎來一次大規模的閉門潮。

復旦學者問動輒萬億搞形象工程 何不為居民增收

中國步入低慾望社會？官媒反駁：不是沒慾望 是收入低

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

復旦學者問動輒萬億搞形象工程 何不為居民增收
2023/10/12
復旦學者問動輒萬億搞形象工程 何不為居民增收
北大教授：中國不會變「低慾望社會」 收入水平太低了
2023/08/10
北大教授：中國不會變「低慾望社會」 收入水平太低了
中國步入低慾望社會？官媒反駁：不是沒慾望 是收入低
2023/08/18
中國步入低慾望社會？官媒反駁：不是沒慾望 是收入低

你可能感興趣

復旦學者問動輒萬億搞形象工程 何不為居民增收
10:25 2023/10/12
復旦學者問動輒萬億搞形象工程 何不為居民增收
北大教授：中國不會變「低慾望社會」 收入水平太低了
17:03 2023/08/10
北大教授：中國不會變「低慾望社會」 收入水平太低了
中國步入低慾望社會？官媒反駁：不是沒慾望 是收入低
12:15 2023/08/18
中國步入低慾望社會？官媒反駁：不是沒慾望 是收入低
經濟 物業出租 營業額 餐飲 成都 北京 廣州 中國

上一篇文章

內地兒科 | 女童發燒40度 前面還有一千多人排隊看病

下一篇文章

南韓數據：在韓買樓的外國人裡 逾半是中國人
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款