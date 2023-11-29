內地兒科 | 女童發燒40度 前面還有一千多人排隊看病

▲ 近期內地不少兒童感染流感或支原體肺炎，醫院人滿為患。

近期內地不少兒童感染流感或支原體肺炎，醫院人滿為患。在北方的一間兒童醫院，周女士帶著高燒的女兒排隊等待就診，她拿到的是1600號，意味著這條隊伍在她之前還有1599人。

病人太多 難有機會住院

11月26日下午5時，北方一家兒童醫院門診大廳擠滿病童和家屬，大屏幕上顯示的就診患者已是1300多號。大廳裡夾雜著說話聲、咳嗽聲和孩子的哭鬧聲，不少家長和孩子席地而坐，也有家長將孩子放在露營車裡安置。

到分診台領檢查單，做完咽拭子、指尖採血等檢查，周女士的女兒確診感染支原體。但這還不算結束，下一步是醫生看診，周女士手裡捏著中午取的「1600號」，一整個下午過去了，前面終於只剩下300人，此時距離女兒高燒40度已經過去了兩天多。

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陳先生則已經在急診大廳睡了一個禮拜。10天前，他1歲2個月大的女兒突然高燒至40度，在區婦幼保健院輸液後高燒不退，肺部CT顯示肺部變白，醫生建議帶到大醫院治療。在兒童醫院，女兒被確診為支原體肺炎，陳先生想讓女兒住院，但醫生告訴他，目前只能靜脈注射治療，因為「比她病情更嚴重的都排不上住院。」

為方便女兒輸液，陳先生和親戚干脆住在了醫院，他們帶了一個行李箱，將孩子需要的奶粉和紙尿布裝在裡面，又在網上買了露營車，把孩子安置在內。晚上，孩子睡在露營車裡，他和親戚就鋪著墊子睡在地上。

國家衛健委：建議先到基層醫療衛生機構就診

輸液室也人滿為患，取藥輸液已排至近1000號。幾乎每一層的樓梯間都有等待就診或輸液的患兒和家長，因為等待時間過長，有的家長帶了瑜伽墊，供自己和孩子躺下休息。

11月下旬，天津、遼寧沈陽、山東青島、甘肅、吉林等多地醫院發布公告，兒科就診人數攀升，兒科門診、急診就診壓力大。

國家衛健委11月26日的新聞發布會上指出，近期，內地呼吸道感染性疾病以流感為主，此外還有鼻病毒、肺炎支原體、呼吸道合胞病毒、腺病毒等引起。國家衛健委表示，已指導各地加強統籌調度，落實分級診療制度，發揮醫聯體作用，加強對基層醫療衛生機構的技術指導。同時，大醫院人員密集，等候時間長，交叉感染風險較高，家裡如有兒童患病症狀較輕，建議首選到基層醫療衛生機構或綜合醫院兒科就診。

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責任編輯：尹航

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