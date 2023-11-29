  • 23°C
香港時間 : 20231129日 (週三) 19:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地兒科 | 女童發燒40度 前面還有一千多人排隊看病

社會熱點 17:20 2023/11/29

分享：

分享：

近期內地不少兒童感染流感或支原體肺炎，醫院人滿為患。

近期內地不少兒童感染流感或支原體肺炎，醫院人滿為患。在北方的一間兒童醫院，周女士帶著高燒的女兒排隊等待就診，她拿到的是1600號，意味著這條隊伍在她之前還有1599人。

病人太多 難有機會住院 

11月26日下午5時，北方一家兒童醫院門診大廳擠滿病童和家屬，大屏幕上顯示的就診患者已是1300多號。大廳裡夾雜著說話聲、咳嗽聲和孩子的哭鬧聲，不少家長和孩子席地而坐，也有家長將孩子放在露營車裡安置。

到分診台領檢查單，做完咽拭子、指尖採血等檢查，周女士的女兒確診感染支原體。但這還不算結束，下一步是醫生看診，周女士手裡捏著中午取的「1600號」，一整個下午過去了，前面終於只剩下300人，此時距離女兒高燒40度已經過去了兩天多。

內地兒童肺炎就診量大增 官媒解釋3原因致「兒科醫生荒」

陳先生則已經在急診大廳睡了一個禮拜。10天前，他1歲2個月大的女兒突然高燒至40度，在區婦幼保健院輸液後高燒不退，肺部CT顯示肺部變白，醫生建議帶到大醫院治療。在兒童醫院，女兒被確診為支原體肺炎，陳先生想讓女兒住院，但醫生告訴他，目前只能靜脈注射治療，因為「比她病情更嚴重的都排不上住院。」

為方便女兒輸液，陳先生和親戚干脆住在了醫院，他們帶了一個行李箱，將孩子需要的奶粉和紙尿布裝在裡面，又在網上買了露營車，把孩子安置在內。晚上，孩子睡在露營車裡，他和親戚就鋪著墊子睡在地上。

國家衛健委：建議先到基層醫療衛生機構就診

輸液室也人滿為患，取藥輸液已排至近1000號。幾乎每一層的樓梯間都有等待就診或輸液的患兒和家長，因為等待時間過長，有的家長帶了瑜伽墊，供自己和孩子躺下休息。

11月下旬，天津、遼寧沈陽、山東青島、甘肅、吉林等多地醫院發布公告，兒科就診人數攀升，兒科門診、急診就診壓力大。

國家衛健委11月26日的新聞發布會上指出，近期，內地呼吸道感染性疾病以流感為主，此外還有鼻病毒、肺炎支原體、呼吸道合胞病毒、腺病毒等引起。國家衛健委表示，已指導各地加強統籌調度，落實分級診療制度，發揮醫聯體作用，加強對基層醫療衛生機構的技術指導。同時，大醫院人員密集，等候時間長，交叉感染風險較高，家裡如有兒童患病症狀較輕，建議首選到基層醫療衛生機構或綜合醫院兒科就診。

支原體肺炎是新冠變異？內地專家詳解誤區

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
家庭教育 公立醫院 傳染病 網絡熱話 兒童醫院 肺炎 發燒 流感 咳嗽

下一篇文章

內地餐飲業爆閉店潮 廣州商圈吉鋪湧現無人承租
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款