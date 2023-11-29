【神州快訊】共享延慶新機遇 譜寫京港新篇章

▲ 在專場推介會上，延慶推介重點優勢產業

11月29日，第26屆北京·香港經濟合作研討洽談會（簡稱「京港洽談會」）在香港開幕。北京市延慶區以「共享延慶新機遇 譜寫京港新篇章」為主題，在香港會議展覽中心舉辦京港洽談會延慶專題推介活動，聚焦全域旅遊、體育科技、無人機等重點產業，邀請香港科學、金融、投資、旅遊等100餘位各界代表開展交流合作，向香港企業和社會各界推介延慶區投資環境和發展前景，進一步推動延慶與香港在重點領域和重大項目上展開合作。

在本屆京港洽談會期間，藍廳科技集團圖像數據分析處理賦能雲平台項目與延慶區政府簽約，簽約金額1.4億美元，將於今年在延慶區投資建設算力中心產業園項目。延慶投資促進服務中心與德勤中國簽署招商戰略合作協議、延慶區文化和旅遊局同香港旅遊業議會簽署戰略合作協議，將在招商合作、打造京港兩地文旅體品牌方面開展合作。

推特色產業 建國際體育（冰雪）產業示範區

同時，延慶特色產業項目亮相京港洽談會。在專場推介會上，延慶對全域旅遊、冰雪體育、無人機等產業進行重點推介。據了解，延慶區依托得天獨厚的體育產業生態稟賦，形成了「天時、地利、人和」的產業生態，擁有「時空長城、媯河世園、海陀冬奧、山水鄉村」體育運動四大應用場景情境創新集群。

延慶區也正在加快建設國際體育（冰雪）產業示範區，利用中關村（延慶）體育科技前沿技術創新中心空間載體，配套優質體育產業扶持政策，已引進425家體育產業鏈上下游企業，涵蓋場館運營、科學訓練、運動檢測與康復等細分行業，形成了以華體體育、國家高山滑雪公司等知名企業為龍頭，銘星冰雪、山峰與海等成長型企業為骨幹，飛弧數智、雪幫雪業等服務型企業為支撐的特色產業集群體系，促進延慶體育科技產業全面創新發展。

三張「金名片」 吸引港資

青山環抱、碧水繞城，三季有花、四時皆景，長城、世園、冬奧，是延慶3張靚麗的「金名片」。近年來，延慶區作為首都生態涵養區、北京冬奧會三大賽區之一，滙聚了各類優質資源和項目，產業發展實現了質的飛躍。延慶區緊抓此次京港洽談會契機，廣泛開展同香港地區企業接洽和招商工作，以項目為抓手，通過「產業+項目+載體」的形式開展投資推介洽談，吸引香港地區文化旅遊、商業及專業服務等領域的優質企業投資延慶，推動延慶區產業高質量發展。

（特約）