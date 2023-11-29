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買樓都能退？武漢8個樓盤推出「30天無理由退房」

經濟脈搏 18:28 2023/11/29

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為增強購房信心，湖北武漢8個在售樓盤參加「30天無理由退房」活動。

據武漢市房地產開發協會網站公佈，11月28日，在武漢市房地產開發協會的倡議之下，「城投•武漢印」等8個在售樓盤自願參加「30天無理由退房」活動.

上述樓盤並承諾：今年11月28日至12月31日之間，正常認購並簽署《30天無理由退房協議》的購房人，自認購之日起30日內可享受無理由退房服務1次。購房人提交無理由退房申請及相關資料後，由開發企業在約定時間內據實退還購房人付的全部款項，且不收取任何違約金（具體時間在《30天無理由退房協議》中明確，需辦理合同網簽備案注銷手續的，時間可適當延長）。

據悉，這一承諾，是在行業主管部門的指導下，部分誠信經營的名企名盤自願做出，目的是保障購房人的權益，增強購房信心。

中國樓市 | 成都一樓盤降價逾4成 被暫停網簽

在此之前，退房難、退定金難，是武漢房地產交易糾紛中的一個常見問題。購房者交定金之後，如果因為資金籌集不到位、親人突發重大疾病等各種情況放棄購買，開發商對定金要麼不退，要麼也要扣一定的違約金。而且，開發商即使答應退定金，退錢的時間也往往很漫長，時間需要3個月甚至更長。

對於很多家庭而言，買房是人生中的大事，買房的首付也有可能掏空了一家三代人的「六個錢包」，但是，在買房的時候，購房者往往因為一時沖動或者為了搶房源就交了定金，回家後經過深思熟慮，加之家庭遇到一些突發情況，又想要退房，這時去向開發商協調退定金十分不易。「30天無理由退房」的措施相當於購房「冷靜期」。

責任編輯：尹航

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