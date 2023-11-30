以巴衝突 | 中方支持巴勒斯坦成為聯合國正式會員國

當地時間2023年11月29日，在聯合國安理會本月輪值主席國中國倡議下，安理會舉行巴以問題高級別會議。會議由中共中央政治局委員、外交部長王毅主持。王毅表示，中方支持巴勒斯坦成為聯合國正式會員國。

王毅表示，要以最大的緊迫感推動全面持久停火。要採取更加務實有力的行動保護平民。要推動安理會採取負責任和有意義的行動。

他還強調，要以更堅定的決心重振「兩國方案」政治前景。以色列早已獨立建國，猶太民族不再顛沛流離，但巴勒斯坦人民的建國權、生存權、回歸權卻長期遭到漠視，這是巴以局勢屢陷動蕩的症結所在。巴勒斯坦問題的公平正義就是「兩國方案」，不可替代。只有「兩國方案」真正、全面落地，才能實現中東和平再出發，才能實現巴勒斯坦和以色列兩個國家和平共處，阿拉伯和猶太兩大民族共同發展。中方呼籲加大國際和地區外交努力，重振「兩國方案」政治前景，重啟巴以直接談判。中方倡議召開更具規模、更大范圍、更有實效的國際和會，支持巴勒斯坦成為聯合國正式會員國。

王毅會見阿拉伯和伊斯蘭國家外長代表團 推動以巴局勢降溫

以巴衝突｜內地主流線上地圖未標註以色列國名

王毅在巴以問題高級別會議後向媒體發表談話稱，本輪巴以衝突造成大量平民傷亡，導致嚴重人道災難。國際社會期待安理會承擔應有責任，採取有力行動。作為安理會本月輪值主席國，中方一直將巴以衝突作為最緊迫問題。在主持通過本輪衝突升級以來第一份安理會決議後，今天進一步召開高級別會議，就是為了回應國際社會的強烈呼聲。近20個國家的外長和高級別代表出席會議，中方對此表示感謝。與會代表就當前巴以局勢和下步工作進行了深入討論，各方朝著重返和平的方向進一步凝聚了共識，匯聚合力。

同日，中國向聯合國機構提供100萬美元現匯援助。

責任編輯：尹航

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