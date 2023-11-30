內地11月官方製造業PMI錄49.4遜預期 為四個月低點

內地11月製造業採購經理指數（PMI）為49.4，比上月下降0.1個百分點，為四個月低點；非製造業PMI為50.2，比上月下降0.4個百分點，創年內新低。二者均低於預期，顯示經濟景氣水平穩中有緩，回升向好基礎仍需鞏固。

需求不足仍是製造業面臨的首要困難

在製造業方面，11月份，受部分製造業行業進入傳統淡季，以及市場需求不足等因素影響，製造業PMI略低於上月0.1個百分點.

從企業規模看，大型企業PMI為50.5，比上月下降0.2個百分點；中型企業PMI為48.8，比上月上升0.1個百分點；小型企業PMI為 47.8，比上月下降0.1個百分點。

在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數和供應商配送時間指數高於臨界點，新訂單指數、原材料庫存指數和從業人員指數低於臨界點。調查結果顯示，製造業企業中反映市場需求不足的企業佔比超六成，市場需求不足仍是當前製造業恢復發展面臨的首要困難。

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在非製造業方面，受假期效應消退等因素影響，服務業商務活動指數為49.3，比上月下降0.8個百分點，服務業市場活躍度有所回落。建築業商務活動指數為55，比上月上升1.5個百分點，升至較高景氣區間，建築業施工進度繼續加快。

11月，綜合PMI產出指數為50.4，比上月下降0.3個百分點。

責任編輯：尹航

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