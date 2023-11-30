以巴衝突 | 外交部發布立場文件 建議全面停火止戰

外交部發布《中國關於解決巴以衝突的立場文件》，建議全面停火止戰，切實保護平民，確保人道主義救援，加大外交斡旋，尋求政治解決問題。

文件指出，國家主席習近平多次就當前巴以局勢闡明中國原則立場，強調應立即停火止戰，保障人道主義救援通道安全暢通，防止沖突擴大，根本出路是落實「兩國方案」，凝聚國際促和共識，推動巴勒斯坦問題早日得到全面、公正、持久解決。

中方建議：

一、全面停火止戰。當事各方要切實落實聯合國大會和安理會有關決議，立即實行持久和持續的人道主義休戰。安理會要在第2712號決議基礎上，回應國際社會普遍呼聲，進一步明確要求全面停火止戰，推動沖突降級，實現局勢盡快降溫。

二、切實保護平民。安理會決議明確要求各方遵守國際人道法義務，保護平民。要停止一切針對平民的暴力襲擊和違反國際人道法的行為，避免襲擊民用設施。安理會應進一步發出明確信號，反對強行遷移巴勒斯坦平民，避免巴勒斯坦平民流離失所，呼籲盡快釋放所有被扣押的平民和人質。

三、確保人道主義救援。有關各方要根據安理會決議要求，避免剝奪加沙地區平民生存不可或缺的物資和服務，在加沙建立人道主義救援通道並提供快速、安全、無障礙、可持續的人道主義准入，防止出現更嚴重的人道主義災難。安理會要鼓勵國際社會加大人道主義援助，改善現地人道狀況，支持聯合國及其近東巴勒斯坦難民救濟和工程處在人道救援方面發揮協調作用，推動國際社會為支持加沙地區戰後重建做好準備。

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四、加大外交斡旋。安理會要發揮《聯合國憲章》賦予的斡旋調解作用，要求當事方保持克制，防止沖突擴大，維護中東地區和平穩定。安理會要重視地區國家和區域組織作用，支持聯合國秘書長和秘書處斡旋努力，鼓勵對當事方有影響的國家秉持客觀公正立場，為推動危機降溫共同發揮建設性作用。

五、尋求政治解決。根據安理會相關決議和有關國際共識，解決巴勒斯坦問題的根本出路是落實「兩國方案」，恢復巴勒斯坦民族合法權利，建立以1967年邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都、享有完全主權的獨立的巴勒斯坦國。安理會要推動重啟「兩國方案」，在聯合國主導和組織下，盡快召開更大規模、更具權威、更有實效的國際和平會議，制定落實「兩國方案」的具體時間表和路線圖，推動巴勒斯坦問題全面、公正、持久解決。關於加沙未來的任何安排都必須尊重巴勒斯坦人民的意願和自主選擇，不能強加於人。

責任編輯：尹航

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