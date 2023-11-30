官媒放風：料年內提前投放部分明年貸款額度 

中國人民銀行、金融監管總局及中國證監會日前聯合召開的金融機構座談會，提出著力加強信貸均衡投放。官媒周四（30日）隨即「放風」指，部分明年貸款額度或提前至今年投放。

《中國證券報》頭條文章引述接近人民銀行人士表示，所謂「著力加強信貸均衡投放」，就是希望1月「開門紅」時點或3月、6月等貸款「大月」不要「衝太猛」，適度向前後貸款「小月」進行平滑，通過增強信貸增長的穩定性，提升經濟恢復發展的穩定性。

結合「總量適度、節奏平穩」指導思路，專家認為，未來銀行信貸投放的季節性波動將更趨平滑。

光大證券首席經濟學家、研究所所長高瑞東指，從過去五年數據看，一季度至四季度新增人民幣貸款佔當年新增貸款總量平均比例分別為35.7%、25.0%、22.1%、17.2%。他說，「強化宏觀調控，重視逆周期和跨周期調節意味著未來信貸投放周期性特征會減弱，部分明年貸款額度或提前至今年投放。」

民生銀行首席經濟學家溫彬表示，考慮到近期特殊再融資債券資金部分用於償還存量的高息貸款，對後續月份的信貸表現可能形成「擠出效應」，部分明年「開門紅」儲備資產或提前至今年底投放，今年最後兩月的新增信貸規模預計按年可維持持平或小幅增長態勢。明年一季度信貸增量將更加平穩，維持在過去五年同期均值水平，季末月和季初月信貸波動將大幅降低。

他還指出，信貸結構將「有增有減」，一方面要持續加強對科技創新、製造業、綠色發展、普惠小微等重大戰略、重點領域和薄弱環節的優質金融服務，優化資金供給結構；另一方面，在房地產市場、地方融資平台、基礎設施領域實現自然縮量、結構優化和效率提升。

財政部：提前下達明年度部分新增地方政府債額度

人行單月MLF淨投放6000億創七年高 降準料延後

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁