▲ 習近平到上海考察 官媒指透出三個訊號

中共總書記習近平11月28日至29日在上海市考察調研，到訪上海期貨交易所、上海科技創新成果展、閔行區新時代城市建設者管理者之家，深入調研金融、科技和民生工作。官媒新華社指出，習近平此訪釋出三個訊號，包括金融要更好服務實體經濟。

官媒指出，當前，上海正加快建設國際經濟、金融、貿易、航運和科技創新「五個中心」，浦東新區也在加快打造社會主義現代化建設引領區。習近平此次考察對於做好當前工作、部署明年經濟社會高質量發展，具有重要意義。

此訪釋出的第一個訊號是金融要更好服務實體經濟。習近平到上海期貨交易所考察，從時間上看，是在中央金融工作會議召開後不到一個月，顯示出對推動中國金融高質量發展，加快建設金融強國的高度重視與殷切期望。

第二個訊號是中國式現代化關鍵在科技現代化。習近平此次考察位於張江科學城的上海科技創新成果展，再次凸顯出科技創新對於高質量發展的支撐引領，以及在國家發展全局中的核心位置。

第三個訊號是城市建設要堅持以人民為中心。習近平在上海閔行區考察保障性租賃住房社區。上海保障性租賃住房建設為滿足新市民和青年人的住房需求，打造了「一張床、一間房、一套房」多層次住房供應體系，傳遞出城市建設以人民為中心的鮮明訊號。

習近平一連兩日在上海考察調研

責任編輯：尹航

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