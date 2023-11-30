蔡英文：中國大陸面臨內部難題 目前不太可能攻台

台灣領導人蔡英文表示，中國大陸正面臨經濟和政治的內部問題，目前不太可能進攻台灣。

蔡英文接受《紐約時報》訪問時表示，中國大陸正面臨國內經濟、金融及政治挑戰，而且國際社會清楚表明戰爭並非選項，和平穩定符合各方利益，「我認為現在也許不是他們考慮大規模犯台的時機」。

但她同時指出，台灣確實面臨越來越多的軍事脅迫、灰色地帶衝突行動、網路攻擊及資訊操縱，台灣民眾在這些情況下仍保持冷靜，當局會繼續竭盡所能，強化的防衛能力及社會韌性。

蔡英文還呼籲西方企業考慮從中國大陸遷往台灣。她說，在中國大陸做生意比以前更有風險，西方企業或希望尋找替代或額外的地點，台灣歡迎與他們加深連結。全球已經意識到供應鏈韌性的重要性，而具韌性及安全的供應鏈是強健經濟的支柱，台灣在這方面可以發揮極大的價值。

對於芯片供應鏈的問題，蔡英文認為，美國對台灣芯片製造能力的相關舉措，對台灣而言，現階段是有利的；就建立供應鏈韌性而言，在某種意義上「我們正幫助自己的盟邦及朋友，與此同時，我們也能使用在美國的可用資源，尤其是人力資源及人才」。

被問到是否擔心芯片供應鏈相關舉措會降低台美關係中台灣對美國的價值，蔡英文說，「我們的價值不僅僅在於半導體製造，而是其他地方無法重建或取代我們的半導體生態系。因此，我們相當有信心，其他地方無法取代台灣的產能以及產業的重要性。」

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責任編輯：易燕丹

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