  • 25°C
香港時間 : 20231130日 (週四) 14:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

蔡英文：中國大陸面臨內部難題 目前不太可能攻台

國情動向 13:30 2023/11/30

分享：

分享：

台灣領導人蔡英文表示，中國大陸正面臨經濟和政治的內部問題，目前不太可能進攻台灣。

蔡英文接受《紐約時報》訪問時表示，中國大陸正面臨國內經濟、金融及政治挑戰，而且國際社會清楚表明戰爭並非選項，和平穩定符合各方利益，「我認為現在也許不是他們考慮大規模犯台的時機」。

但她同時指出，台灣確實面臨越來越多的軍事脅迫、灰色地帶衝突行動、網路攻擊及資訊操縱，台灣民眾在這些情況下仍保持冷靜，當局會繼續竭盡所能，強化的防衛能力及社會韌性。

蔡英文還呼籲西方企業考慮從中國大陸遷往台灣。她說，在中國大陸做生意比以前更有風險，西方企業或希望尋找替代或額外的地點，台灣歡迎與他們加深連結。全球已經意識到供應鏈韌性的重要性，而具韌性及安全的供應鏈是強健經濟的支柱，台灣在這方面可以發揮極大的價值。

對於芯片供應鏈的問題，蔡英文認為，美國對台灣芯片製造能力的相關舉措，對台灣而言，現階段是有利的；就建立供應鏈韌性而言，在某種意義上「我們正幫助自己的盟邦及朋友，與此同時，我們也能使用在美國的可用資源，尤其是人力資源及人才」。

被問到是否擔心芯片供應鏈相關舉措會降低台美關係中台灣對美國的價值，蔡英文說，「我們的價值不僅僅在於半導體製造，而是其他地方無法重建或取代我們的半導體生態系。因此，我們相當有信心，其他地方無法取代台灣的產能以及產業的重要性。」

智庫引解放軍評估 攻台物資需求恐遠超諾曼第登陸

美情報總監：若大陸攻台並導致芯片停產 將造成全球經濟損失

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

美眾院軍委會副主席晤蔡英文 稱美方將強硬回應侵台行動
2023/09/01
美眾院軍委會副主席晤蔡英文 稱美方將強硬回應侵台行動
蔡英文：願以維持現狀為核心 與北京發展和平共存之道
2023/10/10
蔡英文：願以維持現狀為核心 與北京發展和平共存之道
美情報總監：若大陸攻台並導致芯片停產 將造成全球經濟損失
2023/05/05
美情報總監：若大陸攻台並導致芯片停產 將造成全球經濟損失
智庫引解放軍評估 攻台物資需求恐遠超諾曼第登陸
2023/11/08
智庫引解放軍評估 攻台物資需求恐遠超諾曼第登陸

你可能感興趣

美眾院軍委會副主席晤蔡英文 稱美方將強硬回應侵台行動
13:53 2023/09/01
美眾院軍委會副主席晤蔡英文 稱美方將強硬回應侵台行動
蔡英文：願以維持現狀為核心 與北京發展和平共存之道
11:45 2023/10/10
蔡英文：願以維持現狀為核心 與北京發展和平共存之道
美情報總監：若大陸攻台並導致芯片停產 將造成全球經濟損失
09:52 2023/05/05
美情報總監：若大陸攻台並導致芯片停產 將造成全球經濟損失
政治 地緣政治 外交 國防 軍事 經濟 晶片 美國 蔡英文 台灣

上一篇文章

基辛格逝世｜謝鋒發文哀悼：永遠活在中國人民心中

下一篇文章

習近平到上海考察 官媒指透出三個訊號
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款