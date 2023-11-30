基辛格為上海公報獻巧思 周恩來讚「挖空心思都想不到」

▲ 基辛格就上海公報台灣問題表述提供靈感

由於和中國聯繫頗深，美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）逝世的消息引發中國輿論關注。基辛格1971年的秘密訪華促成了之後中美關係正常化，中美三個聯合公報對台灣問題的表述中也透出他的巧思，時任總理周恩來讚揚「我們挖空心思都想不到」。

基辛格就上海公報台灣問題表述提供靈感

美國總統尼克遜1972年2月訪華，基辛格陪同。訪問中，尼克遜和周恩來就美利堅合眾國和中華人民共和國關係正常化等問題進行廣泛、認真和坦率的討論。1972年至1982年，中美簽訂中美關係指導性文件，包括1972年2月28日簽訂的《中華人民共和國和美利堅合眾國聯合公報》（《上海公報》）、1978年12月16日中美兩國發表的《中華人民共和國和美利堅合眾國關於建立外交關係的聯合公報》（《中美建交公報》）和1982年8月17日簽訂的《中華人民共和國和美利堅合眾國聯合公報》（《八一七公報》）。

《中國新聞周刊》刊出外交部檔案館前館長廉正保透露的1972年尼克遜訪華，基辛格與時任副外長的喬冠華磋商上海公報的內幕。



公報的主要內容在基辛格1971年11月訪問北京時已達成協議，尤其是突破其中最困難也是最重要的表述，即「美國認識到，在台灣海峽兩邊的所有中國人都認為只有一個中國，台灣是中國的一部分。美國政府對這一立場不提出異議」。

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廉正保透露，周恩來後來在講解公報時曾說，「這句話是基辛格貢獻的，我們挖空心思也沒有想出來。這樣人民的意見也表達出來了，所以博士還有博士的好處」。基辛格1954年獲哈佛大學哲學博士學位。

周恩來曾說，「我們原來提『台灣是中國的一個省』，蔣介石也是這麼說的，但美方堅持要改稱『一部分』，因為他們國內有人反對。我們同意了，因為『一個省』和『一部分』是一樣的。『美國政府對這一立場不提出異議』一句中的『立場』二字也是美方提出的」。

就美國在台灣撤軍議題，北京要求美國明言「將逐步減少並最終從台灣撤出全部美國武裝力量和軍事設施」，但遭基辛格拒絕，說這會破壞整個關係，雙方僵持之際，基辛格最後想到把撤軍這句話拆成兩句來說，可以表達更微妙的意思。喬冠華進一步提出用「前景」代替「前提」，雙方終於達成一致。

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責任編輯：尹航

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