大灣區 | 廣東獲批籌建計量區域中心 深化粵港澳計量合作互認

廣東省獲批籌建粵港澳大灣區計量區域中心。建成後，將深化粵港澳三地在計量合作互認、資源共建共享、科技協同創新、高端技術服務、人才交流互動等領域交流合作。

據了解，該中心依托廣東省計量科學研究院籌建，該院四十多年來面向港澳地區積極開展計量技術服務，作為主導實驗室多次組織開展粵港澳計量比對/能力驗證，與香港中文大學、澳門市政署化驗處等單位開展科研技術合作，年均服務港澳客戶逾400家，檢定校準儀器近萬台（套），推動國家量值覆蓋港澳地區。

該中心建成後，將深化粵港澳三地在計量合作互認、資源共建共享、科技協同創新、高端技術服務、人才交流互動等各領域的交流合作，推動粵港澳大灣區計量資源優化配置，提升粵港澳大灣區計量能力水平、服務供給水平、互聯互通水平以及國際化水平，推進粵港澳大灣區計量創新協同發展，更好發揮計量在粵港澳大灣區建設中的基礎支撐作用。

下一步，廣東省市場監管局將加強對粵港澳大灣區計量區域中心的領導和支持，緊扣大灣區作為「新發展格局的戰略支點、高質量發展的示范地、中國式現代化的引領地」的戰略定位，適應粵港澳大灣區特點以及國際單位制量子化變革趨勢，為加速建設國際一流灣區和世界級城市群提供助力，更好服務國家改革發展大局。

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責任編輯：尹航

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