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央視播出習仲勳紀錄片 習近平母親齊心罕見露面

國情動向 17:39 2023/11/30

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齊心出鏡並談及習仲勳往事

今年是中共元老、中共總書記習近平的父親習仲勳誕辰110周年，官媒央視播出6集紀錄片，現年97歲的習近平的母親、習仲勳的妻子齊心出鏡談及習仲勳往事，以及他教育孩子的理念，「不能翹尾巴」（意指驕傲）。

此套名為《赤誠》的紀錄片一共6集，分別為信仰永恆、群眾領袖、勇擔重任、丹心無悔、為天下先、赤子情深，每集大約40分鐘。這是繼2013年推出紀念誕辰一百周年紀錄片《習仲勳》後，中共中央宣傳部再次組織攝制有關習仲勳的紀錄片。

最後一集「赤子情深」提到習仲勳的晚年及家庭生活，並播出多張他同夫人齊心、兒子習近平、兒媳彭麗媛的合影。

片中提到，習仲勳要求家人勤儉節約，不搞特殊，不耍特權，不圖享受。 齊心引述習仲勳說：「我不僅是個好父親，而且是個好丈夫，對孩子們有要求，不能翹尾巴，幹部子弟優越感這是世人很討厭的，再一個呢，比職務，比父親的職務哪個高低。這都是翹尾巴。」

習仲勳生於1913年10月15日，逝世於2002年5月24日，是中共陝甘邊區根據地主要創建者和領導者之一，生前擔任過國務院副總理、中共政治局委員、全國人大副委員長等要職，屬於副國級領導人。習仲勳也曾在改革開放後擔任廣東省委第一書記，並受中國改革開放總設計師鄧小平委托在深圳等地開創經濟特區，他晚年也在廣東生活。

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現年97歲的齊心1939年8月14日加入中國共產黨。1943年，她在陝西的綏德師範做學生工作時，與習仲勳相識，次年結婚。齊心與習仲勳育有4個孩子，兩個兒子習近平、習遠平，兩女齊橋橋、習安安。

另據中央文獻出版社出版的《習仲勳傳》，齊心與習仲勳攜手相伴五十八載，他們互相關愛，相敬如賓。最讓齊心感動的是1998年4月的一天，習仲勳給她打的一個長途電話。那天中午，在深圳休養的習仲勳給回北京的齊心打來電話問她：「我們結婚多少年啦？」齊心說：「五十五年啦！」習仲勳飽含深情地說：「我祝你健康長壽，福如東海，壽比南山。」

責任編輯：尹航

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