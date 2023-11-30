基辛格逝世 | 1971年秘密訪華 曾讓11歲男孩為他保密

美國前國務卿基辛格逝世，他曾於1971年秘密訪華，促成中美關係正常化。前美國駐華大使洪博培曾透露，在基辛格訪華前曾對他透露自己將去中國。

據內媒報道，洪博培（Jon Huntsman）曾講過一個關於基辛格的秘密，1971年為時任美國總統的尼克遜（Richard Nixon）效力的洪博培父親，有一天把兒子帶到白宮工作。

當時11歲的洪博培很無聊，這個時候有一位他父親的同事走上來問洪博培：「年輕人，要不要去跟美國國安顧問握個手？基辛格博士哦。」洪博培嘴上答應了，心裏想：「基辛格是誰啊？」

當時基辛格正要走出辦公室，遇到來訪的洪博培，他就問：「年輕人，你能幫我拎一下辦公桌上這個包嗎？我們邊走邊聊。」

然後兩人一起走出了白宮西翼。一輛黑色轎車在恭候基辛格。洪博培問基辛格：「您這是要去哪？」基辛格非常神秘地告訴這個11歲的男孩：年輕人，這是國家機密。不要告訴任何人哦！我要去中國！」

1971年7月9至11日，時任美國總統國家安全事務助理的基辛格為實現尼克遜訪華和中美關係正常化而對中國進行秘密訪問，和當時的中國總理周恩來進行了會談。

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