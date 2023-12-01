觀望氣氛濃厚 11月百城二手樓價按月19連跌

中指院監測的100個內地城市，11月二手樓樓價按月跌0.5%，跌幅擴大0.1個百分點，連跌19個月；按年大跌3.2%。掛牌量維持高位，但需求放緩。

該院報告指，市場觀望情緒濃厚，入市節奏放緩，當月二手樓平均價格為每平方米15400元（人民幣，下同）。按月錄得跌幅的城市數量為99個，較10月增加1個，下跌城市已連續6個月超90個，樓價普跌態勢延續。各線城市均跌，一線城市二手樓價按年按月分別跌0.5%及0.9%，二三四線城市跌幅更大。

新樓方面，受部分城市優質改善項目推出帶動，當月新樓平均價格為每平方米16203元，按年按月微升0.08%及0.05%。

另外，該院監測的50個城市住宅平均租金為每月每平方公尺36.8元，按月跌幅擴大至0.5%，較去年同期跌0.36%。

報告指，當月樓市利好政策延續，但受居民對收入預期、樓價下跌預期仍未明顯改善影響，短期市場有下行壓力，後續政策端需持續發力或打破僵局。

本周稍早，該院發表另一報告指，11月樓市成交量按年按月分別跌10.4%及23.5%，一線城市的按年跌幅接近三成。

責任編輯：陳建錫