百強房企前11月銷售年減一成半 年底前或延續頹勢

前11個月百強房企銷售額57379億元（人民幣，下同），按年跌14.7%，上月單月跌幅達29.2%。銷售千億和百億的房企16家及108家，減少3家和10家。

中指院發表報告指，綠城中國11月銷售額達336億元，成為單月銷售最高的房企；萬科314億元居第二位，保利發展313億元居第三位。前11個月累計銷售額冠軍仍是保利的3995億元，萬科3430億元位居第二，此外再無「3000億」房企。臨近年尾，暫無任何企業應完成4000億的銷售。

多數城市活躍度仍不足，從企業層面看，央國企銷售表現仍較為強勁，前11個月銷售額年增超過10%的大型企業多數是央國企，融資保持通暢。

該院企業研究總監劉水指，從政策趨勢來看，11月深圳降低首付、優化普宅認定標準後，北京、上海優化相關政策的預期也在增強，未來北京、上海降低首付比例、降低房貸利率、優化普宅認定標準、降低交易稅費等或是重要方向。但整體來看，多地市場情緒走弱，前期政策效果持續性不足。

劉指，房企年底業績衝刺，本月預計部分城市供應端或有放量，帶動新樓成交保持一定規模，但多數城市市場活躍度或仍不足。

責任編輯：陳建錫