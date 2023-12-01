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11月財新製造業PMI意外重返擴張 50.7創3個月高

經濟脈搏 09:45 2023/12/01

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11月胏新製造業PMI勝預期。

反映中小企經營情況為主的財新製造業PMI，11月意外地升至50.7，比上月升1.2個百分點，好過市場預期兼創3個月新高。該數據與前一天的官方PMI走勢相反。財新智庫指，當前宏觀經濟回升向好，市場預期及行業景氣度有所改善，但內外部需求仍有不足，就業壓力仍然偏大，經濟回升基礎還需進一步鞏固。

分項指數上，當月製造業生產由降轉升，需求加速擴張，生產指數為近4個月第3次高於榮枯線，新訂單指數連續四個月位於擴張區間並錄得7月以來新高。外需持續疲弱，新出口訂單指數連續第5個月低於榮枯線。製造商採購活動恢復擴張，消費品和中間品生產企業採購較投資品增加明顯，原材料庫存則有所減少。

當月價格水平基本穩定，製造業購進價格漲幅降至近3個月以來最低，其中化工品和工業金屬價格上漲較為顯著。在銷售和清庫存壓力之下，製造業出廠價格指數略低於榮枯線，不過幅度甚微。盡管景氣度恢復，企業在用工仍偏謹慎，當月就業指數在過去9個月內第8次處於收縮區間，但消費品企業用工仍有增加。

樂觀情緒回升，仍擔憂明年

企業家樂觀情緒從前期低位回升，當月生產經營預期指數錄得近4個月以來新高。同時，受訪者對未來一年全球經濟前景仍有所擔心。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，當前宏觀經濟回升向好，居民消費穩步提升，工業生產紮實推進，市場預期亦有所改善。不過，受各種不利因素影響，內外部需求仍有不足，就業壓力仍然偏大。展望未來，政策層面仍需圍繞擴大消費、增加收入、促進就業、穩定預期做文章。

考慮到三季度經濟增長略超預期及四季度低基數效應，全年增長目標完成在望，各項政策應更著眼長遠，夯實經濟長期增長基礎，培育市場主體長久信心。

責任編輯：陳建錫

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