台美簽逾172億新台幣武器大單 傳為新購F16V戰機導彈

台灣的國防部門公佈最新採購決標公告，顯示台美已簽署一筆金額達172.2億元新台幣（折合約43億港元）的戰機導彈武器裝備採購案，據報為新購美製F-16V Block70戰機所配備的新型長程空對空及空對海導彈。

根據決標公告，這項採購案是台灣駐美軍事代表團是11月13日與美國在台協會簽署的「戰機制空/面武器籌購」武器裝備採購案合約，履約時間在當日生效，而全數履約時間長達9年，即要到2032年11月30日才完成。

台媒中時新聞網指，履約地點在台東，即周五（1日）改編成形的台「空軍第七戰術戰鬥機聯隊」所在地。由於該編隊未來將配置F-16V Block70戰機，所以外界研判新訂單或為新戰機所配備的新型長程空對空及空對海導彈。

不過台灣軍方未有進一步説明，新型導彈具體是哪一款，以及是否台灣爭取多時的AGM-158聯合空對地距外導彈。據了解，台灣曾經向美方提出採購最新型的AGM-158系列的遠程反艦導彈（LRASM）與增程型聯合距外空對空導彈 (JASSM-ER)，但都沒有下文。

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責任編輯：易燕丹

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