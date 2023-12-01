曾橫掃麥當勞肯德基 內地正新雞排萎縮近萬間分店結業 

號稱「街霸」的正新雞排曾在內地開到成行成市，門市數量趕超麥當勞和肯德基，但隨著民眾消費模式的改變以及對食品安全的顧慮，門市數量遭遇斷崖式萎縮，驟減近萬間。

內媒《界面新聞》報道，2020年正新雞排全國門市數量高達22,030間，是肯德基中國的3倍，麥當勞中國的7倍。但窄門餐飲餐飲平台數據顯示，如今正新雞排門市數量回落到11,000多家，大約是2017年時期的規模。

曾加盟開店的業者表示，門市在2020年疫情時生意很好，光是切雞排都磨得手起水泡，每天營業額7,000至8,000元人民幣（折合約7,700至8,800港元），現在生意一落千丈，賺的錢只夠交房租。

業者抱怨：「全國現在你看看正新哪個門市還有排隊，100家有一家能幹就不錯了。我認識的20多個加盟商裡，現在還在堅持開店的7、8個不到。」

報道指，疫情期間受防疫政策限制，雞排店「即買即走」的消費模式，成為減少人際接觸的銷售方式。但隨著防疫政策鬆綁，消費者有更多實體餐飲選擇，且更具社交屬性，「即買即走」的優勢不再，成為正新雞排萎縮的主因。

此外，食安顧慮也是導致正新雞排「躺平」，形同被拋棄的關鍵。通常借助加盟快速擴張的快餐小食品牌一直以來都難避免食安的質疑，這家曾超越跨國速食業者的內地本土品牌也是如此，只顧著投入更多精力在產業鏈前端的原輔材料，卻鬆懈對門市的食品安全管控。

報導認為，由正新雞排的當前困境可知，在現實而複雜的餐飲環境中，僅靠老粉支持和販賣情懷都是不夠的，不具備創新驅動能力的品牌，都將逐漸過時並淡出大眾視野。

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責任編輯：易燕丹

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