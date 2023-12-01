  • 22°C
香港時間 : 20231201日 (週五) 17:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

曾橫掃麥當勞肯德基 內地正新雞排萎縮近萬間分店結業 

社會熱點 12:54 2023/12/01

分享：

分享：

號稱「街霸」的正新雞排曾在內地開到成行成市，門市數量趕超麥當勞和肯德基，但隨著民眾消費模式的改變以及對食品安全的顧慮，門市數量遭遇斷崖式萎縮，驟減近萬間。

內媒《界面新聞》報道，2020年正新雞排全國門市數量高達22,030間，是肯德基中國的3倍，麥當勞中國的7倍。但窄門餐飲餐飲平台數據顯示，如今正新雞排門市數量回落到11,000多家，大約是2017年時期的規模。

曾加盟開店的業者表示，門市在2020年疫情時生意很好，光是切雞排都磨得手起水泡，每天營業額7,000至8,000元人民幣（折合約7,700至8,800港元），現在生意一落千丈，賺的錢只夠交房租。

業者抱怨：「全國現在你看看正新哪個門市還有排隊，100家有一家能幹就不錯了。我認識的20多個加盟商裡，現在還在堅持開店的7、8個不到。」

報道指，疫情期間受防疫政策限制，雞排店「即買即走」的消費模式，成為減少人際接觸的銷售方式。但隨著防疫政策鬆綁，消費者有更多實體餐飲選擇，且更具社交屬性，「即買即走」的優勢不再，成為正新雞排萎縮的主因。

此外，食安顧慮也是導致正新雞排「躺平」，形同被拋棄的關鍵。通常借助加盟快速擴張的快餐小食品牌一直以來都難避免食安的質疑，這家曾超越跨國速食業者的內地本土品牌也是如此，只顧著投入更多精力在產業鏈前端的原輔材料，卻鬆懈對門市的食品安全管控。

報導認為，由正新雞排的當前困境可知，在現實而複雜的餐飲環境中，僅靠老粉支持和販賣情懷都是不夠的，不具備創新驅動能力的品牌，都將逐漸過時並淡出大眾視野。

內地餐飲業爆閉店潮 廣州商圈吉鋪湧現無人承租

幾十萬設備幾萬元回收 餐飲「收屍人」見證600萬店鋪生死

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

杭州促進夜間經濟 擬鼓勵餐飲零售從晚上開到次日清晨
2023/06/13
杭州促進夜間經濟 擬鼓勵餐飲零售從晚上開到次日清晨
上半年內地48萬家餐飲企業註銷 略少於去年全年
2023/07/26
上半年內地48萬家餐飲企業註銷 略少於去年全年
幾十萬設備幾萬元回收 餐飲「收屍人」見證600萬店鋪生死
2023/08/23
幾十萬設備幾萬元回收 餐飲「收屍人」見證600萬店鋪生死
內地餐飲業爆閉店潮 廣州商圈吉鋪湧現無人承租
2023/11/29
內地餐飲業爆閉店潮 廣州商圈吉鋪湧現無人承租

你可能感興趣

杭州促進夜間經濟 擬鼓勵餐飲零售從晚上開到次日清晨
11:48 2023/06/13
杭州促進夜間經濟 擬鼓勵餐飲零售從晚上開到次日清晨
上半年內地48萬家餐飲企業註銷 略少於去年全年
17:02 2023/07/26
上半年內地48萬家餐飲企業註銷 略少於去年全年
幾十萬設備幾萬元回收 餐飲「收屍人」見證600萬店鋪生死
15:22 2023/08/23
幾十萬設備幾萬元回收 餐飲「收屍人」見證600萬店鋪生死
網絡熱話 社會民生 經濟 營業額 結業 KFC 麥當勞 餐飲 中國

上一篇文章

與關島一水之隔 塞班島成中國人偷渡美國新跳板

下一篇文章

基辛格逝世 | 1971年秘密訪華 曾讓11歲男孩為他保密
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款