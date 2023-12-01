  • 22°C
香港時間 : 20231201日 (週五) 17:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

與關島一水之隔 塞班島成中國人偷渡美國新跳板

社會熱點 15:00 2023/12/01

分享：

分享：

不少中國偷渡客經塞班島乘船前往關島。

除了熱門的南美叢林方向，經塞班島偷渡到美國也成為了中國偷渡客的選擇。塞班島與關島一水之隔，是最靠近中國的美國領土，但這條路線也同樣凶險。

塞班島曾屬於日本，是太平洋戰爭其中一個最殘酷的戰場。戰後日本投降，塞班島被美託管，多年後正式成為美國領土。八十年代塞班島以優惠條件廣邀中國商家到當地設廠，至今仍有許多華工家庭留下，島上約1/6人是華為。現時已轉型發展觀光業的塞班島，因給予免試觀光簽證，這些年頗受中國遊客歡迎。

英國廣播公司（BBC）訪問了多名中國偷渡客，塞班島都不是他們最理想的目的地，因為該島不提供政治庇護，也不會向申請庇護人士批出臨時工作許可。但當地急缺勞動力，極少逮補逾期居留人士，對黑工也隻眼開隻眼閉。最重要的是，塞班島與關島僅隔200公里，水路偷渡固然危險，卻屬於可行的方案。

關島與塞班島不同，不提供免試觀光簽證，但在那裏可以申請庇護，還有可能獲批臨時工作許可，邊工作邊等待取得美國綠卡。

BBC講述了幾個偷渡家庭的故事，來自中國中部省份的王洋一家，今年夏天抵達塞班島後，幾乎每天都在計算天氣，最後決定了在下雨機會最低、日照時間最長的6月某天出發。因為200公里的大海對於橡皮艇來說，是一段凶險異常的旅程，一旦天氣有變，橡皮艇恐連人帶舟傾覆海中。

王洋當天用橡皮艇帶著老婆、孩子及食物、水和全部家當向關島駛去。他原本計劃朝發夕至，10多個小時到達。未料天不遂人願，出海後風浪轉急。他全家在海上整整度過了一個晝夜，用了27個小時才到順利到步。問他在船上的經歷，王洋不願多談，表示：「千難萬險......但總算是一家平安，到了關島。」

42歲的大明來自西南某省農村，他原本在家鄉開餐廳，在2016年妻子懷了第三胎被重罰，令他起了偷渡出國的決心。他全家先到瓦努阿圖，後來又輾轉去到塞班島，在當地落地生根。但塞班島不提供庇護，也意味他一家無法拿到正式的居民身份。去年7月，大明與7名同鄉一起，開著快艇從塞班島到了關島。

不過，已在關島逗留1年多的大明認為自己有欠考慮，他原打算邊在關島打工邊等待綠卡，再把家人接過去，卻沒想到庇護程序需好幾年，「單身的人可以慢慢熬。但我到了之後才發現其實不適合有家庭的人」。他打算先申請回到塞班島的旅遊簽證，再一邊申請政治庇護，「跟家人團聚，總是比較舒適」。

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
移民 美國 中國

上一篇文章

台灣抽驗陸港澳入境旅客：流感居多 未發現肺炎支原體

下一篇文章

曾橫掃麥當勞肯德基 內地正新雞排萎縮近萬間分店結業

訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款