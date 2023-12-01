與關島一水之隔 塞班島成中國人偷渡美國新跳板

▲ 不少中國偷渡客經塞班島乘船前往關島。

除了熱門的南美叢林方向，經塞班島偷渡到美國也成為了中國偷渡客的選擇。塞班島與關島一水之隔，是最靠近中國的美國領土，但這條路線也同樣凶險。

塞班島曾屬於日本，是太平洋戰爭其中一個最殘酷的戰場。戰後日本投降，塞班島被美託管，多年後正式成為美國領土。八十年代塞班島以優惠條件廣邀中國商家到當地設廠，至今仍有許多華工家庭留下，島上約1/6人是華為。現時已轉型發展觀光業的塞班島，因給予免試觀光簽證，這些年頗受中國遊客歡迎。

英國廣播公司（BBC）訪問了多名中國偷渡客，塞班島都不是他們最理想的目的地，因為該島不提供政治庇護，也不會向申請庇護人士批出臨時工作許可。但當地急缺勞動力，極少逮補逾期居留人士，對黑工也隻眼開隻眼閉。最重要的是，塞班島與關島僅隔200公里，水路偷渡固然危險，卻屬於可行的方案。

關島與塞班島不同，不提供免試觀光簽證，但在那裏可以申請庇護，還有可能獲批臨時工作許可，邊工作邊等待取得美國綠卡。

BBC講述了幾個偷渡家庭的故事，來自中國中部省份的王洋一家，今年夏天抵達塞班島後，幾乎每天都在計算天氣，最後決定了在下雨機會最低、日照時間最長的6月某天出發。因為200公里的大海對於橡皮艇來說，是一段凶險異常的旅程，一旦天氣有變，橡皮艇恐連人帶舟傾覆海中。

王洋當天用橡皮艇帶著老婆、孩子及食物、水和全部家當向關島駛去。他原本計劃朝發夕至，10多個小時到達。未料天不遂人願，出海後風浪轉急。他全家在海上整整度過了一個晝夜，用了27個小時才到順利到步。問他在船上的經歷，王洋不願多談，表示：「千難萬險......但總算是一家平安，到了關島。」

42歲的大明來自西南某省農村，他原本在家鄉開餐廳，在2016年妻子懷了第三胎被重罰，令他起了偷渡出國的決心。他全家先到瓦努阿圖，後來又輾轉去到塞班島，在當地落地生根。但塞班島不提供庇護，也意味他一家無法拿到正式的居民身份。去年7月，大明與7名同鄉一起，開著快艇從塞班島到了關島。

不過，已在關島逗留1年多的大明認為自己有欠考慮，他原打算邊在關島打工邊等待綠卡，再把家人接過去，卻沒想到庇護程序需好幾年，「單身的人可以慢慢熬。但我到了之後才發現其實不適合有家庭的人」。他打算先申請回到塞班島的旅遊簽證，再一邊申請政治庇護，「跟家人團聚，總是比較舒適」。

責任編輯：陳建錫