中央金融辦：讓監管「長牙帶刺」 防風險作永恆主題

▲ 中央金融辦在《求是》刊文談金融監管。

中央金融委員會辦公室、中央金融工作委員會在黨媒《求是》雜誌發表文章，中國金融發展之路的基本要義是堅持黨中央對金融工作的集中統一領導，要堅持以防控風險作為金融工作的永恆主題，當前和今後一個時期的主要任務是全面加強監管，解決監管「寬鬆軟」問題，讓金融監管真正「長牙帶刺」。

文章指，中國發展進入戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多的時期，各種「黑天鵝」、「灰犀牛」事件隨時可能發生。面對新形勢、新任務、新挑戰，做好新時代金融工作必須堅持和加強黨的全面領導，以全面加強監管、防範化解風險為重點，堅持穩中求進工作總基調，統籌發展和安全。

文章提到必須完善金融監管體制機制，實現金融監管全覆蓋，依法將所有金融活動納入監管，努力做到監管一貫到底、一嚴到底、一查到底。持續加強機構監管、行為監管、功能監管、穿透式監管、持續監管。壓實監管責任，加強中央與地方協同，健全監督問責機制，加大監管問責力度，強化「對監管的監管」。

在化解金融風險方面，文章指，要在穩定大局的前提下，紮實穩妥化解風險。有力有效強化重點領域、重點行業、關鍵環節、關鍵崗位的風險管控，猛藥祛屙治已病，抓早抓小治未病，持續完善金融風險監測、識別、預警、處置體制機制，強化風險源頭管控，堅決維護好經濟金融安全和社會大局穩定。

文章又解釋穩中求進工作總基調是是做好經濟工作的方法論，金融政策要穩健，金融監管要穩慎，風險處置要穩妥，強調該穩的都要穩住。

另外，文章也說到要堅持把金融服務實體經濟作為宗旨，金融是實體經濟的血脈，金融穩，經濟穩；經濟強，金融強。

責任編輯：陳建錫