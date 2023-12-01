台灣抽驗陸港澳入境旅客：流感居多 未發現肺炎支原體

台灣上周日（11月26日）起在各機場針對大陸及港澳入境旅客抽檢，目前檢測出流感病毒最多，未發現肺炎支原體個案。

台灣在台北、桃園、 台中及高雄4處國際機場針對自陸港澳入境有症狀（類流感）旅客實施「定點監測、鼓勵採檢」措施。檢驗包含流感病毒、新冠病毒、肺炎黴漿菌等17種病毒及4種細菌。

今日，台灣疾管署公布，前四天的檢測共採檢38位，其中13例為流感病毒、3例為新冠病毒、3例為腺病毒、2例為鼻病毒，6例為陰性，另有11例檢驗中。

台灣疾管署表示，依據目前監測資料與檢驗結果，大陸呼吸道感染症疫情目前評估風險不變，為已知病原於社區高度流行，近期改以流感病毒為主，支原體疫情已下降，將持續密切監測其疫情發展。

台灣目前呼吸道疫情相對較低，其中肺炎支原體在2019年大流行後，至今未有明顯大流行趨勢，但春節前後可能是流感和新冠高峰期，呼籲民眾盡快接種疫苗，65歲以上長者可再接種肺炎鏈球菌疫苗，提升保護力。

有台灣人入境大陸遭注銷證件 海基會提示風險

內地兒科就診量激增 專家解讀肺炎支原體感染和流感區別



責任編輯：袁瑋婧