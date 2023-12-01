Meta刪逾4700中國假帳號 指冒充美國人發文帶風向

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國常會：落實財政金融支持政策 促內外貿發展
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專題:hket 十大電子書
社交平台臉書（Facebook）母公司Meta表示， 該公司近日已刪除逾4,700個來自中國的假帳號。
Meta發布季度報告指，最近刪除一個由逾4,700個來自中國虛假和誤導性帳戶組成的網絡。這些帳戶冒充美國人，試圖傳播有關美國政治和中美關係的兩極化內容，旨在操縱輿論、推動分裂。
報告指，發布的貼文涵蓋墮胎、文化戰爭問題和對烏克蘭的援助等議題，還會複製和轉貼美國政客的言論，包括民主黨和共和黨的知名人物。
Meta追蹤發現這些網絡源頭在中國，但未將有關問題指向中國政府、任何其他特定個人或團體，僅表示在美國明年大選前，這類來自中國的網絡有所增加。
Meta全球威脅情報事務主管尼莫（Ben Nimmo）表示，「帶來威脅的外國分子試圖在明年選舉前透過網絡接觸民眾，我們需要保持警惕。」
今年以來，Meta稱已封鎖5個以中國為基地協助帶風向的假帳號網絡，比其他國家的同類活動來得多，成為繼俄羅斯和伊朗後的第三大來源。
責任編輯：易燕丹
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