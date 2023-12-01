國常會：落實財政金融支持政策 促內外貿發展

中國總理李強主持國常會，會議指出，加快內外貿一體化發展是構建新發展格局、推動高質量發展的內在要求，要優化內外貿一體化發展環境，落實好相關財政金融支持政策，共同促進內外貿高質量發展。

據央視新聞，李強今日（1日）主持召開國務院常務會議，聽取推動高質量發展綜合督查情況匯報，研究明確關於加快內外貿一體化發展的若干措施，討論《中華人民共和國礦產資源法（修訂草案）》，研究生物育種產業化有關工作。

會議充分肯定了推動高質量發展綜合督查工作取得的積極成效，指出此次督查發現的問題集中反映了企業群眾的急難愁盼和工作推進的堵點難點。要聚焦推動高質量發展，督促有關方面對照督查發現的問題一項一項抓好整改，舉一反三改進相關工作，切實推動黨中央決策部署落地落實。要高度重視、深入研究督查中收集到的意見建議，在制定出台有關政策措施時積極予以吸收。

助力企業在國內外市場切換

會議指出，加快內外貿一體化發展是構建新發展格局、推動高質量發展的內在要求。要對標國際先進水平，加快調整完善國內相關規則、規制、管理、標準等，促進內外貿標準銜接、檢驗認證銜接、監管銜接，推進內外貿產品同線同標同質。要聚焦企業需求和市場反饋及時優化政策，切實打通阻礙內外貿一體化的關鍵堵點，助力企業在國內國際兩個市場順暢切換。要優化內外貿一體化發展環境，落實好相關財政金融支持政策，共同促進內外貿高質量發展。

會議討論並原則通過《中華人民共和國礦產資源法（修訂草案）》，決定將修訂草案提請全國人大常委會審議。會議指出，礦產資源是經濟社會發展的重要物質基礎，根據形勢變化適時修訂礦產資源法，對於依法開發保護礦產資源、保障國家戰略資源安全十分必要。要加快推進勘探開發和增儲上產，深化國際合作，加強儲備體系建設，夯實礦產資源保障基礎。要大力開展技術裝備創新，推進產業綠色化、智能化發展，提升礦產資源產業鏈韌性和競爭力。

會議聽取生物育種產業化有關情況匯報，強調要進一步細化完善相關措施，在嚴格監管、嚴控風險前提下，穩慎有序推進相關工作。

責任編輯：袁瑋婧