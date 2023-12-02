北京看到北極光！內地發佈大地磁暴預警

中國北方上空出現極光，及至北京也能看到。央視新聞報道，12月1日晚，在黑龍江省大興安嶺地區漠河、塔河等地出現極光，不少當地居民以及遊客拍攝到這一美景。據了解，本次黑龍江省大興安嶺地區出現極光是因為地磁暴活動。中國氣象局發出大地磁暴（大型地磁暴）預警。

▼ 點擊圖片放大

中國國家地理頻道在微博上表示，周五夜有網友在北京懷柔拍攝到極光，這是北京史上第二次極光影像記錄。從2019年12月份開始，太陽進入了第25個活動周期，預計在2025年左右迎來最高峰。

中國氣象局空間天氣中心監測，12月1日、2日，中國將可能出現地磁暴活動，其中12月1日可能發生中等以上地磁暴甚至大地磁暴，預計地磁活動將延續到12月2日。在此影響之下，空間站可能因大氣拖拽造成軌道高度下降，衛星導航設備誤差增大，航空飛行將面臨通信環境變差和跨極區輻射的雙重風險，對於公眾，尤其是信鴿玩家和極光愛好者，未來幾天要時刻注意空間天氣信息。

何謂地磁暴？為何北京也看到極光？

預報中提示，此次太陽爆發活動很可能在12月1日制造出強度高且絢麗的極光，中國北部地區，如黑龍江、新疆的部分地區有機會看到紅色，甚至是綠色極光。據了解，黑龍江省大興安嶺地區的漠河市今年多次觀測到極光。

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

責任編輯：連兆鋒