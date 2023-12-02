何謂地磁暴？為何北京也看到極光？

中國氣象局發出大地磁暴（大型地磁暴）預警，黑龍江等地上空出現極光，南至北京也能看到。到底甚麽是地磁暴？

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作為最典型的太陽爆發活動，一次日冕物質拋射過程，能將數以億噸計的太陽物質，以每秒數百公里的高速拋離太陽表面。

不光是巨大質量與速度匯聚成的動能，它們還攜帶著太陽強大的磁場能，一旦命中地球，就會引發地磁場方向與大小的變化，即地磁暴。

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由於中國地磁緯度較低，即便是較強的地磁活動發生時，也很難發生明顯的極光現象，但是極光發生的高度往往在100公里甚至是300到400公里的高空，如此高的高度，足以跨過上千公里的地平線。所以當遇到合適的條件時，在中國極北地區（如新疆、黑龍江最北端地區）有可能見到極光，這次北京北部也能看到，可謂非常幸運。

觀測極光時，要注意面向北方的夜空，或是從東北到西北方向上增大搜索範圍，而不只要望向自己頭頂的天空。

根據目前太陽黑子數變化情況來判斷未來太陽活動的勢頭，2024年仍然是太陽活動的高年。這意味至少在這個冬天，中國北方還有可能看到極光的可能。

北京看到北極光！內地發佈大地磁暴預警

地磁暴還對航天器有一定威脅。隨著磁暴活動的逐漸加強，地球高層大氣被不斷加熱，進而膨脹並擴散至更高的空間中，這給航天器在軌飛行制造了額外的阻力，產生類似拖拽的減速作用，降低航天器軌道高度，而高度的降低對應著更加稠密的大氣環境，會進一步帶來更大的飛行阻力。

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責任編輯：連兆鋒