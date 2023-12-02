  • 21°C
香港時間 : 20231202日 (週六) 11:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

王毅訪越南 越共總書記：越中同志加兄弟世上獨一無二

國情動向 11:38 2023/12/02

分享：

分享：

中共中央政治局委員、外交部長王毅正在出訪越南，並主持中越雙邊合作指導委員會第十五次會議。中國外交部公佈，越共中央總書記阮富仲周五（1日）在河內會見王毅。阮富仲表示，越中兩國山連山，水連水，「越中情誼深、同志加兄弟」，這在世界上是獨一無二的，越中關係不斷發展，完全符合越南人民的願望。

點擊圖片放大

王毅轉達中共中央總書記習近平總書記對阮富仲最親切的問候。王毅表示，志同道合、命運與共是中越關係最鮮明的特征。中方讚賞越方始終把對華關係作為越南外交的戰略選擇和頭等優先，中國也把對越關係作為周邊外交的優先方向。在兩國建立全面戰略合作夥伴關係15年基礎上，雙方就提升兩國關係定位達成共識，可謂水到渠成。這符合兩國共同願望和共同利益，也有利於地區和世界和平與發展，將為兩國關係開辟更加光明的前景。

阮富仲請王毅轉達對習近平最親切的問候。阮富仲表示，自己第三次出任越共中央總書記後，訪問的第一個國家就是中國，同習近平進行了很好的交流，至今仍對那次訪問記憶猶新。前不久我專門赴越中邊境友誼口岸種下了友誼樹，世界上只有越中之間有以友誼為名的口岸，充分體現了我們對兩國傳統友誼的珍視。越中關係不斷發展，完全符合越南人民的願望，相信通過雙方共同努力，兩國「同志加兄弟」的情誼定會越來越深厚。

王毅同時還分別會見了越南國家主席武文賞、越南外長裴青山。

武文賞提及，今年前10個月中國對越投資快速增長，雙邊貿易保持良好勢頭，希望進一步加強貿易投資、黨際、立法機構、地方、青年、國防、安全等領域的合作。在推進「一帶一路」與「兩廊一圈」戰略對接過程中，加強優勢互補，在能源轉型、關鍵基礎設施等方面開展更多合作。越方願同中方在國際地區事務中相互支持，樂見中國不斷發展強大，在國際事務中發揮更重要作用。

裴青山表示，越南黨、國家和人民對中國有著特殊感情，越中友誼深入人心。越方將發展對華關係作為戰略選擇和頭等優先，希望推動兩黨兩國關係健康、穩定、持久發展，並提升至新高度。越方願同中方加強在國際和地區事務中的協調配合，支持構建人類命運共同體，支持全球發展倡議、全球安全倡議和全球文明倡議。中方的理念和倡議符合聯合國憲章精神，符合各國建設更加美好世界的願望，有利於人類和平與進步事業。越方願根據兩國高層共識，同中方共同維護海上和平穩定。

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

責任編輯：連兆鋒

開啟hket App，閱讀全文
地緣政治 外交 中國 越南 王毅 阮富仲 一帶一路

下一篇文章

國常會：落實財政金融支持政策 促內外貿發展
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款