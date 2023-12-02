王毅訪越南 越共總書記：越中同志加兄弟世上獨一無二

中共中央政治局委員、外交部長王毅正在出訪越南，並主持中越雙邊合作指導委員會第十五次會議。中國外交部公佈，越共中央總書記阮富仲周五（1日）在河內會見王毅。阮富仲表示，越中兩國山連山，水連水，「越中情誼深、同志加兄弟」，這在世界上是獨一無二的，越中關係不斷發展，完全符合越南人民的願望。

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王毅轉達中共中央總書記習近平總書記對阮富仲最親切的問候。王毅表示，志同道合、命運與共是中越關係最鮮明的特征。中方讚賞越方始終把對華關係作為越南外交的戰略選擇和頭等優先，中國也把對越關係作為周邊外交的優先方向。在兩國建立全面戰略合作夥伴關係15年基礎上，雙方就提升兩國關係定位達成共識，可謂水到渠成。這符合兩國共同願望和共同利益，也有利於地區和世界和平與發展，將為兩國關係開辟更加光明的前景。

阮富仲請王毅轉達對習近平最親切的問候。阮富仲表示，自己第三次出任越共中央總書記後，訪問的第一個國家就是中國，同習近平進行了很好的交流，至今仍對那次訪問記憶猶新。前不久我專門赴越中邊境友誼口岸種下了友誼樹，世界上只有越中之間有以友誼為名的口岸，充分體現了我們對兩國傳統友誼的珍視。越中關係不斷發展，完全符合越南人民的願望，相信通過雙方共同努力，兩國「同志加兄弟」的情誼定會越來越深厚。

王毅同時還分別會見了越南國家主席武文賞、越南外長裴青山。

武文賞提及，今年前10個月中國對越投資快速增長，雙邊貿易保持良好勢頭，希望進一步加強貿易投資、黨際、立法機構、地方、青年、國防、安全等領域的合作。在推進「一帶一路」與「兩廊一圈」戰略對接過程中，加強優勢互補，在能源轉型、關鍵基礎設施等方面開展更多合作。越方願同中方在國際地區事務中相互支持，樂見中國不斷發展強大，在國際事務中發揮更重要作用。

裴青山表示，越南黨、國家和人民對中國有著特殊感情，越中友誼深入人心。越方將發展對華關係作為戰略選擇和頭等優先，希望推動兩黨兩國關係健康、穩定、持久發展，並提升至新高度。越方願同中方加強在國際和地區事務中的協調配合，支持構建人類命運共同體，支持全球發展倡議、全球安全倡議和全球文明倡議。中方的理念和倡議符合聯合國憲章精神，符合各國建設更加美好世界的願望，有利於人類和平與進步事業。越方願根據兩國高層共識，同中方共同維護海上和平穩定。

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責任編輯：連兆鋒